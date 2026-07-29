Нафта підтримує ціни на олії, але надлишок пропозиції стримує зростання

Світові ціни на рослинні олії залишаються нестабільними через коливання нафтового ринку та зміну балансу попиту й пропозиції. Соєва й ріпакова олії реагують на стрибки цін на нафту, однак збільшення пропозиції, зокрема української продукції, продовжує тиснути на котирування.

Як пише Delo.ua, про це інформує "Електронна зернова біржа".

Соєва та ріпакова олії під тиском

Нестабільність на Близькому Сході спричинила різкі коливання на нафтовому ринку, що позначилося і на котируваннях аграрних ф’ючерсів, зокрема рослинних олій.

Минулого тижня вересневі ф’ючерси на нафту марки Brent зросли на 13,5% - до $101 за барель. Водночас уже на початку поточного тижня ціни скоригувалися приблизно на 20%, хоча за місяць загальне зростання залишилося на рівні 13,5%. На початку нових торгів котирування знову пішли вгору - на 4,8% на тлі загострення ситуації після ударів підтримуваних Іраном сил з території Іраку по американських військових базах.

Попри значні коливання нафтового ринку, пальмова олія залишається відносно стабільною. Ф’ючерси на неї на біржі Bursa Malaysia за останні сім днів зросли лише на 0,7% - до 4642 ринггітів за тонну, або близько $1136 за тонну. Цей рівень майже відповідає показникам тритижневої давності.

Підтримку котируванням пальмової олії надає збільшення експорту з Малайзії. За оцінками сюрвеєрів, за перші 25 днів липня поставки зросли на 8,1–15,9% порівняно з аналогічним періодом червня. Додатковим фактором стало посилення попиту з боку Європейського Союзу на тлі скорочення закупівель з боку Індії.

Водночас ф’ючерси на соєву олію на Чиказькій біржі CBOT за тиждень знизилися на 5,6% - до $1520 за тонну. Ринок відреагував на падіння цін на нафту та сою на початку тижня. При цьому спотові ціни на соєву олію в Бразилії залишилися майже без змін - у межах $1205–1215 за тонну FOB, а ф’ючерси на китайській біржі Dalian із поставкою у серпні торгувалися на рівні $1250–1255 за тонну.

Ціни на соняшникову олію в Індії протягом тижня зросли на $5 - до $1455–1465 за тонну CIF Mumbai через скорочення пропозиції з України. Цим скористалися російські постачальники, які підвищили ціни на свою продукцію ще на $20 - до $1350–1365 за тонну FOB.

У Китаї ціни попиту на соняшникову олію нового врожаю залишаються стабільними - на рівні $1360–1380 за тонну CIF із поставкою у вересні.

В Україні закупівлі соняшникової олії з доставкою до чорноморських портів практично зупинилися через регулярні обстріли. Водночас на ринку залишаються пропозиції з постачанням до дунайських портів за ціною $1320–1335 за тонну.

Ситуація з експортом також впливає на ринок ріпаку. Через атаки на українські порти та цивільні судна морські перевезення залишаються фактично заблокованими, що спричинило зростання пропозиції українського ріпаку на європейському ринку з поставкою у серпні-вересні.

Саме збільшення обсягів української продукції стало одним із головних чинників тиску на ціни ріпаку та ріпакової олії в ЄС. Додаткову нестабільність ринку створюють коливання нафтових котирувань.

Листопадові ф’ючерси на ріпак на біржі в Парижі за останні сім днів знизилися на 4,6% - до €531 за тонну, хоча за місяць залишаються в плюсі на 2,3%. Водночас ціни на ріпакову олію в ЄС за тиждень впали на $50–60 - до $1490–1510 за тонну FOB Нідерланди через очікування збільшення поставок дешевшої української продукції.

Попит на ріпакову олію з доставкою на західний кордон України залишається на рівні €1050 за тонну, або близько $1190–1200. Для поставок до ЄС ціна становить $1250–1260 за тонну. Водночас закупівельні ціни для китайського напрямку знизилися на $20–25 - до $1250–1260 за тонну CFR.

Очікується, що найближчим часом падіння цін на ріпак і ріпакову олію в Європі може дещо сповільнитися через зниження прогнозів урожайності ріпаку та соняшнику в ЄС. Додаткову підтримку ринку можуть надати нові коливання цін на нафту.

Нагадаємо, у світі стрімко зростає попит на соняшникову олію, оскільки покупці масово відмовляються від дорогої пальмової. Проте для українських заводів цей бум став викликом: через жорстку конкуренцію з боку інших країн прибутки наших переробників почали падати.