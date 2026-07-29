Ціни на фрукти в Україні — актуальна вартість на 29 липня

Станом на 29 липня 2026 року в Україні ціни на полуницю та черешню тримаються на високому рівні. Дині та лохина подорожчали. Вартість яблук, бананів, лимонів та апельсинів залишилася без змін.

Ціни на фрукти та ягоди

Як свідчать дані сайту ринку "Столичний" у Києві, актуальна вартість фруктів та ягід станом на 29 липня наступна:

Фрукт Ціна Зміна Яблука 30-55 грн +0% Банани 60-65 грн +0% Апельсини 50-130 грн +0% Лимони 100-120 грн +0% Полуниця 150-200 грн +6,25% Черешня 120-170 грн +3,33% Лохина 150-170 грн +14,29%

За даними "Мінфіну", актуальна вартість фруктів у супермаркетах наступна:

Мережа Особливості АТБ найдешевші банани Сільпо широкий асортимент ягід Novus найдешевші яблука по 64,99 грн/кг

Які фрукти подешевшали найбільше

Пік сезону таких ягід, як полуниця та черешня, вже давно позаду. Полуниця подорожчала на 6,25%, зараз її продають в середньому по 170 грн/кг (+21,43% до початку місяця), а черешню – по 155 грн/кг (+29,17%).

Ціни на лохину на ринку в Україні з початку липня впали майже в три рази. Однак наразі ягода подорожчала на 14,29%, її відпускають в середньому по 160 гривень. На початку другого літнього місяця оптові партії лохини надходили у продаж по 300–350 грн/кг.

Сливи подешевшали на 12,5% — в середньому до 35 грн/кг. Ціни на порічки впали одразу на 20%. Вартість груш залишилися без змін. Водночас подорожчали нектарин (+17,65%) та ожина (+9,52%).

На ринку збільшилися пропозиції баштанних по прийнятним цінам. Кавуни подешевшали на 7,69% до 10-13 грн/кг, а ціни на дині зросли на 16,67% – здебільшого цю ягоду продають в межах 25-40 грн/кг.

Прогноз цін

Вартість імпортних фруктів, таких як банани, апельсини, буде коливатися відносно курсу гривні щодо долара. Натомість яблука можуть подорожчати через закінчення запасів минулорічного врожаю у місцевих господарствах.

Водночас підстав очікувати суттєвого скорочення врожаю яблук в Україні немає. Новий сезон може принести більший валовий збір, ніж торік.

Абрикоси вже проходять сезонний мінімум цін, і після завершення масового збору можуть подорожчати.

Малина й лохина через негативний вплив весняних приморозків і літньої спеки на врожай залишатимуться в дорогому сегменті без суттєвого здешевлення.