- Категорія
- Новини
- Дата публікації
-
- Змінити мову
- Читать на русском
Суми отримають додаткові 70 млн грн на захист доріг від атак дронів
Кабінет міністрів виділить із резервного фонду державного бюджету додаткові 70 млн грн на облаштування антидронового захисту вулиць і доріг у Сумах.
Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.
У Сумах посилять антидроновий захист
Кабінет міністрів виділить із резервного фонду державного бюджету додаткові 70 млн грн на облаштування антидронового захисту вулиць і доріг у Сумах. Роботи мають виконати у максимально стислі терміни.
Також уряд спільно з керівництвом Сумської обласної військової адміністрації та представниками місцевих громад обговорив посилення безпекової інфраструктури в регіоні.
Зокрема, йшлося про встановлення додаткових мобільних укриттів у місцях, де потреба в них є найбільшою.
Нагадаємо, станом на ранок 29 липня після російських обстрілів без електропостачання залишаються окремі споживачі у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях.