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Суми отримають додаткові 70 млн грн на захист доріг від атак дронів

дрони
Антидроновий захист і мобільні укриття: уряд підтримав Суми / Міноборони

Кабінет міністрів виділить із резервного фонду державного бюджету додаткові 70 млн грн на облаштування антидронового захисту вулиць і доріг у Сумах. 

Як пише Delo.ua, про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький.

У Сумах посилять антидроновий захист

Кабінет міністрів виділить із резервного фонду державного бюджету додаткові 70 млн грн на облаштування антидронового захисту вулиць і доріг у Сумах. Роботи мають виконати у максимально стислі терміни.

Також уряд спільно з керівництвом Сумської обласної військової адміністрації та представниками місцевих громад обговорив посилення безпекової інфраструктури в регіоні.

Зокрема, йшлося про встановлення додаткових мобільних укриттів у місцях, де потреба в них є найбільшою.

Нагадаємо, станом на ранок 29 липня після російських обстрілів без електропостачання залишаються окремі споживачі у Донецькій, Запорізькій, Миколаївській та Харківській областях. 

Автор:
Ольга Опенько