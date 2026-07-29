Росіяни б'ють по нашому бізнесу менш видовищно, але більш боляче – та Україна вже навчилася тримати удар

Вогонь на складах Wildberries, черговий російський НПЗ, який зупинив роботу після нальоту наших дронів, – усе це, безумовно, чудово. І додає нам усім оптимізму. Україна знищує паливну галузь ворога, поступово множить на нуль "російський Amazon", а разом із ним – малий та середній бізнес росіян.

І тут питання не лише в тому, що тепер чути голосний "вий на болотах" і що росіяни в чергах за бензином ненавидять Путіна. Ми нарешті почали системну війну проти економічної основи агресії – проти російського бізнесу. І цього літа бачимо лише перші успіхи в цих битвах. Але це лише окремі битви – попереду ще довгий шлях.

Бо ворог почав війну проти українського бізнесу значно раніше. І постійно її розширює. Згадаймо лише обстріли цього літа. Знищений "Епіцентр" у Кривому Розі – загалом ця мережа втратила вже 10 своїх торговельних центрів від початку вторгнення. Минулого року компанія оцінювала свої збитки від обстрілів у $1 млрд, тепер ця сума, очевидно, значно більша.

Атаки на порти та кораблі в розпал збирального сезону. Україна втратила до третини потужностей для агроекспорту, нещодавно написало Reuters. Систематичні обстріли торговельних суден – загалом 31 у липні. Наслідок – тепер до українських морських портів не заходять судна. Увесь експорт тепер ітиме або залізницею, або автомобільним транспортом.

Удар по портовій інфраструктурі Одещини, лютий 2026 року. Фото: ДСНС Одещини

Прямі економічні втрати від одного серйозного удару РФ по портовій інфраструктурі можуть коштувати нам $20–30 млн. Аграрії вже попередили уряд про ризик банкрутства.

Страждають не лише аграрії, які забезпечують значну частину валютної виручки та ВВП країни. 28 липня зупинив роботу один із найбільших гірничо-збагачувальних комбінатів країни – Південний.

Зерно можна перевозити автомобільним транспортом та залізницею, але це коштуватиме значно дорожче. Крім того, підвищений попит на такі перевезення вже створює тиск на ціни на пальне. До того ж постійно атакують АЗС – знищено або пошкоджено вже 160 станцій за останній час, переважно на трасах Київ – Харків і Дніпро – Харків. Саме ними йде трафік на фронт.

Із перевезеннями залізницею теж точно будуть проблеми – росіяни систематично знищують локомотиви "Укрзалізниці". Від початку 2026 року станом на червень було пошкоджено 192 локомотива, тоді як за 2022–2025 роки – 217 локомотивів.

Пошкоджений локомотив внаслідок атаки по Харківщині, червень 2026 року. Фото: Міністерство з відновлення, інфраструктури та транспорту

Економічна війна працює не так видовищно, як удар по нафтопереробному заводу. Тут немає одного вибуху, після якого все зупиняється. Є довгий ланцюг наслідків. Знищений локомотив означає затриманий вантаж. Затриманий вантаж – це штрафи, дорожче перевезення і менший прибуток експортера. Менший експорт – це менше валюти, податків і грошей на оборону.

Попередні зими ми готувалися переживати без світла. Тепер маємо готуватися до зими, коли світло може бути, але товари, перевезення, пальне та кредити коштуватимуть дорожче. А частина підприємств працюватиме з мінімальною рентабельністю або взагалі зупинятиметься.

Я не хочу нагнітати чи закликати всіх стрибати в помиральну яму. Треба просто дивитися правді у вічі: війна росіян проти нашого бізнесу не менш серйозна, ніж наші атаки на їхні НПЗ чи склади. Ми вистоїмо й адаптуємося, бо за роки великої війни переживали й не таке. Але ця зима може бути значно складнішою за попередні.

Чи є хороші новини? Так, і вони свідчать, що ми витримаємо й ці удари. Євросоюз почав виплати за новою програмою підтримки загальним обсягом €90 млрд. Міжнародний валютний фонд визнав, що Україна зберігає макрофінансову стабільність, і відкрив чергове фінансування. Нові санкції США мають бути значно серйознішими, ніж попередні.

Допомога союзників дасть нам змогу тримати удар, а економічні санкції разом із далекобійними "санкціями" Сил оборони України доб’ють ворога. Але все це триватиме не "один-два тижні" й знову коштуватиме нам значних втрат.

Як казав у таких випадках Вінстон Черчилль: "If you are going through hell, just keep going".