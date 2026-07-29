Россияне бьют по нашему бизнесу менее зрелищно, но больнее – однако Украина уже научилась держать удар

Огонь на складах Wildberries, очередной российский НПЗ, остановивший работу после налета наших дронов, – все это, безусловно, замечательно. И придает нам всем оптимизма. Украина уничтожает топливную отрасль врага, постепенно умножает на ноль "российский Amazon", а вместе с ним – малый и средний бизнес россиян.

И здесь вопрос не только в том, что теперь слышен громкий "вой на болотах" и что россияне в очередях за бензином ненавидят Путина. Мы наконец-то начали системную войну против экономической основы агрессии – против российского бизнеса. И этим летом мы видим только первые успехи в этих битвах. Но это лишь отдельные сражения – предстоит еще долгий путь.

Потому что враг начал войну против украинского бизнеса гораздо раньше. И постоянно ее расширяет. Вспомним только обстрелы этим летом. Уничтоженный "Эпицентр" в Кривом Роге – эта сеть потеряла уже 10 своих торговых центров с начала вторжения. В прошлом году компания оценивала свой ущерб от обстрелов в $1 млрд, теперь эта сумма, очевидно, значительно больше.

Атаки на порты и корабли в разгар уборочного сезона. Украина потеряла до трети мощностей для агроэкспорта, недавно написало Reuters. Систематические обстрелы торговых судов – всего 31 в июле. Следствие – теперь в украинские морские порты не заходят суда. Весь экспорт теперь будет идти либо по железной дороге, либо автомобильному транспорту.

Удар по портовой инфраструктуре Одесской области, февраль 2026 года. Фото: ГСЧС Одесчины

Прямые экономические потери от одного серьезного удара РФ по портовой инфраструктуре могут стоить нам $20–30 млн. Аграрии уже предупредили правительство о риске банкротства.

Страдают не только аграрии, обеспечивающие значительную часть валютной выручки и ВВП страны. 28 июля остановил работу один из крупнейших горно-обогатительных комбинатов страны – Южный.

Зерно можно перевозить автомобильным транспортом и по железной дороге, но это будет стоить значительно дороже. Кроме того, повышенный спрос на такие перевозки уже создает давление на цены на горючее. К тому же постоянно атакуют АЗС – уничтожено или повреждено уже 160 станций за последнее время, преимущественно на трассах Киев – Харьков и Днепр – Харьков. Именно по ним идет трафик на фронт.

С перевозками по железной дороге тоже точно будут проблемы – россияне систематически уничтожают локомотивы "Укрзализныци". С начала 2026 года по состоянию на июнь было повреждено 192 локомотива, в то время как за 2022–2025 годы – 217 локомотивов.

Поврежден локомотив в результате атаки по Харьковщине, июнь 2026 года. Фото: Министерство по восстановлению, инфраструктуре и транспорту

Экономическая война работает не так зрелищно, как удар по нефтеперерабатывающему заводу. Здесь нет одного взрыва, после которого все останавливается. Есть длинная цепь последствий. Уничтоженный локомотив означает задержанный груз. Задержанный груз – это штрафы, более дорогая перевозка и меньшая прибыль экспортера. Меньший экспорт – это меньше валюты, налогов и денег на оборону.

Предыдущие зимы мы готовились переживать без света. Теперь должны готовиться к зиме, когда свет может быть, но товары, перевозки, горючее и кредиты будут стоить дороже. А часть предприятий будет работать с минимальной рентабельностью или вообще будет останавливаться.

Я не хочу нагнетать или призывать всех прыгать в умиральную яму. Надо просто смотреть в глаза правде: война россиян против нашего бизнеса не менее серьезна, чем наши атаки на их НПЗ или склады. Мы выстоим и адаптируемся, потому что за годы войны переживали и не такое. Но эта зима может быть значительно сложнее предыдущих.

Есть ли хорошие новости? Да, и они свидетельствуют, что мы выдержим эти удары. Евросоюз начал выплаты по новой программе поддержки общим объемом €90 млрд. Международный валютный фонд признал, что Украина сохраняет макрофинансовую стабильность и открыл очередное финансирование. Новые санкции США должны быть более серьезными, чем предыдущие.

Помощь союзников позволит нам держать удар, а экономические санкции вместе с дальнобойными "санкциями" Сил обороны Украины добьют врага. Но все это будет длиться не "одну-две недели" и снова будет стоить нам значительных потерь.

Как говорил в таких случаях Уинстон Черчилль: "If you are going through hell, just keep going".