Дизель по 100 грн уже близко: почему топливо дорожает

Украинские АЗС через неделю переписали ценники на все виды горючего. С 20 по 27 июля дизельное топливо в среднем подорожало на 9,38 грн за литр (почти на 12%), бензин А-95 – на 4,34 грн (5,7%), автогаз – на 1,51 грн (3,8%). Рынок не исключает дальнейшего роста цен. Эксперты, опрошенные Delo.ua , объяснили почему уже в начале августа дизель на АЗС может приблизиться к 100 грн/л, а впоследствии — и пересечь эту психологическую отметку.

Пересекут ли цены отметку 100 грн

Прогнозы участников рынка относительно ближайших дней в основном совпадают. Основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин ожидает, что к концу текущей недели дизель на АЗС премиального сегмента выйдет на уровень 93-95 грн/л, а бензин А-95 - 89-90 грн/л; в сетях-дискаунтерах цены будут на 5 грн ниже. На следующей неделе, по его расчетам, вероятно, стоит ожидать еще одного удорожания примерно на 3 грн, и уже к 10 августа дизель может вплотную приблизиться к отметке 100 грн/л , а бензин премиального сегмента — до 95 грн/л.

По словам Леушкина, этот предел скорее психологический, чем чисто математический, и правительство может попытаться не допустить его пересечения, например, за счет уменьшения налогов, топливного кэшбека или аналога российского топливного демпфера. Впрочем, любой из этих вариантов будет означать дополнительную нагрузку на бюджет или налогоплательщиков. Если же власти не будут вмешиваться, после 10 августа цена, вероятно, пересечет отметку 100 грн, добавил он.

Разбитые порты и более дорогое топливо в ЕС

В течение первых двух недель июля Россия нанесла десятки ударов по украинским портам и гражданским судам, из-за чего мера судов для перевозки аграрной продукции временно приостановлена. Как заявлял министр аграрной политики Тарас Высоцкий, из-за вражеских атак в Украине потенциально может накопиться 10–12 млн тонн зерна. Таким образом, из-за опасности в портах аграриям приходится перевозить урожай автомобильным транспортом, что усиливает нагрузку на топливный рынок, объясняет основатель Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн. В общем, поставки топлива пока остаются в пределах нормативных показателей, хотя участники рынка признают, что нужны большие объемы, добавляет он.

Среди других причин удорожания горючего участники рынка ссылаются на цены на международном рынке. Две недели назад обострение вокруг Ормузского пролива снова повлияло на цены на нефть и котировки нефтепродуктов в Европе, поясняет редактор сайта "Нафторинок" Александр Сиренко. Когда ситуация с нефтью развернулась и сырье подешевело примерно на 14% (с $97 до $83 за баррель в неделю), котировки дизеля и бензина в Европе снизились всего на 3%. Дизель, по его словам, зафиксировался около апрельских максимумов - на уровне $1230-1270 за тонну против $1500 весной. Такая тенденция не позволяет стабилизировать ситуацию на топливном рынке Украины.

Сколько стоит горючее

По данным мониторинга А-95 Consulting Group по состоянию на 27 июля, средняя розничная цена бензина А-95 в крупнейших сетях АЗС составила 80,91 грн/л, дизтоплива – 88,18 грн/л, автогаза – 41,53 грн/л.

Сеть А-95, грн/л Динамика ГП, грн/л Динамика LPG, грн/л Динамика ОККО 82,90 +2,00 89,90 +8,00 41,90 0,00 WOG 83,50 +2,00 89,50 +6,60 41,90 0,00 Ukrnafta 79,90 +4,00 85,90 +9,90 39,90 1,50 UPG 79,90 +3,50 86,50 +9,10 41,50 3,10 SOCAR 85,40 +4,50 90,90 +10,14 41,76 0,14 БРСМ-нефть 78,31 +5,55 86,94 +10,93 39,53 1,61 KLO 80,40 +3,50 89,70 +8,20 41,90 2,00 Средняя 80,91 +4,34 88,18 +9,38 41,53 +1,51

Данные: мониторинг А-95 Consulting Group.

Это продолжает тенденцию на прошлой неделе: по данным консалтинговой компании "Нафторинок", по состоянию на 24 июля по сравнению с 17 июля оптовая цена дизтоплива выросла на 14,53 грн/л – до 92,52 грн/л, а бензина – на 7,57 грн/л, до 79,87 грн/л. То есть оптовый рынок с начала роста прибавил еще больше розницы, и именно эта разница теперь влияет на цены на АЗК.

Кроме того, дизтопливо за неделю подорожало на 9,34 грн/л до 88 грн/л, причем в отдельных сетях рост превысил 16 грн/л., отмечает в свежем обзоре рынка основатель Open Oil Market Сергей Куюн.

Ситуацию усугубляет и внешняя ситуация на рынке. По словам Куюна, Турция, ранее ежемесячно импортировавшая более 1 млн тонн дизтоплива из России, после прекращения этих поставок стала активнее закупать ресурс на греческих НПЗ — одном из ключевых южных поставщиков и для Украины. Кроме того, трейдеры сообщают об очередном случае "перехвата" крупного танкера с дизтопливом, который направлялся в Румынию: другой покупатель предложил более высокую цену, и часть уже заключенных заказов, в том числе украинских, была аннулирована - это уже второй случай за две недели.

Отдельно на стоимость поставок оказывается давняя ситуация в акватории Черного моря: из-за атак на суда фрахт и страхование для перевозок в регионе выросли в разы, а после недавних инцидентов — в частности удара по танкеру Gas Lisbon у побережья Румынии — некоторые перевозчики могут отказываться заходить в регион вообще.

Какая ситуация с бензином

С бензином ситуация выглядит более сложной. По словам Куюна, на рынке наблюдаются признаки реального дефицита: нулевые показатели по бензину периодически появляются то в одной, то в другой сети АЗС. Среди причин называют введение стандарта Е10 с 1 июля текущего года, но в Украине фактически нет рабочих нефтеперерабатывающих заводов, так что весь бензин приходится импортировать. Однако зарубежные поставщики не в состоянии быстро нарастить выпуск именно Е10. Рынок потерял и традиционного "спасителя" пиковых нагрузок, а именно греческий НПЗ Hellenic Petroleum. Компания не выпускает бензин стандарта Е10, так что с введением новой нормы перестал поставлять украинским покупателям в моменты дефицита, как делал это ранее.

Сиренко считает, что говорить о дефиците пока рано. По его оценке рост розничных цен на А-95 является прямым следствием повышения европейских котировок, а не нехватки ресурса. Вместе с тем он признает, что переориентация части морской логистики на автотранспорт после остановки захода судов в порты несколько удорожает доставку горючего. Хотя и не столь существенно, чтобы объяснять рекордный рост цен.