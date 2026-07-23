Бензин будет стоить до 100 грн уже в августе: АЗС активно пересматривают цены

В течение двух недель розничные цены на топливо в Украине могут приблизиться к психологической отметке в 100 грн за литр.

Как пишет Delo.ua, об этом в комментарии УНИАН рассказал основатель группы компаний Prime, топливный эксперт Дмитрий Леушкин.

Он напомнил, что крупнейшие сети автозаправочных станций уже приступили к активному пересмотру прайсов, повышая стоимость горючего на 1–3 грн за литр ежедневно.

Левшкин прогнозирует, что рост цен на топливо на АЗС будет примерно по 1,5-2 грн. в день.

"У нас будет критическая цена, под 100 грн за литр, где-то через две недели, в начале августа. Рост будет достаточно существенным и быстрым", — отметил он.

Эксперт подчеркнул, что на этот раз топливные компании не будут сдерживать ценники за свой счет. Понеся убытки в 40 миллиардов гривен во время предыдущих кризисов, операторы рынка закладывают рост себестоимости в розницу сразу.

Левшкин сообщил, что в настоящее время оптовая стоимость горючего на западном и южном направлениях импорта составляет около 85-90 грн за литр. Если к этой цене добавить среднюю наценку крупных сетей АЗС, то розничная стоимость горючего может составить 102-102,5 грн за литр.

Эксперт предположил, что государство может попытаться сдержать цены из-за государственных механизмов, в частности, используя возможности "Укрнафты".

"Это простая формула, она обычно работает. Но есть здесь два психологических фактора: 90 гривен и 100 гривен. Я считаю, что правительство не даст пересечь 100 гривен", - отметил эксперт.

Напомним, 20 июля состоялось массовое повышение цен на АЗС .

Поэтому украинским водителям следует готовиться к существенному удорожанию горючего : в ближайшие недели ценники на бензин и дизель на АЗС могут расти шагами по 2–3 гривны. Главный драйвер скачка — возобновление боевых действий в Персидском заливе и обстрелы иранской инфраструктуры, подбросившие мировые цены на нефть. И пока оптовый рынок нефтепродуктов уже демонстрирует рекордный рост, единственным стабильным сегментом остается автогаз, спрос на который минимальный.