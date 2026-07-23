Бензин буде коштувати до 100 грн вже у серпні: АЗС активно переглядають ціни

Упродовж наступних двох тижнів роздрібні ціни на пальне в Україні можуть наблизитися до психологічної позначки у 100 грн за літр.

Як пише Delo.ua, про це у коментарі УНІАН розповів засновник групи компаній Prime, паливний експерт Дмитро Льоушкін.

Він нагадав, що найбільші мережі автозаправних станцій вже розпочали активний перегляд прайсів, підвищуючи вартість пального на 1–3 грн за літр щодня.

Льоушкін прогнозує, що зростання цін на пальне на АЗС буде приблизно по 1,5-2 грн на день.

"Ми будемо мати критичну ціну, під 100 грн за літр, десь за два тижні, на початку серпня. Зростання буде досить суттєвим і швидким", — зауважив він.

Експерт підкреслив, що цього разу паливні компанії не стримуватимуть цінники за власний рахунок. Зазнавши збитків у 40 мільярдів гривень під час попередніх криз, оператори ринку закладають зростання собівартості в роздріб одразу.

Льоушкін повідомив, що наразі гуртова вартість пального на західному та південному напрямках імпорту становить близько 85-90 грн за літр. Якщо до цієї ціни додати середню націнку великих мереж АЗС, то роздрібна вартість пального може сягнути 102-102,5 грн за літр.

Експерт припустив, що держава може спробувати стримати ціни через державні механізми, зокрема використовуючи можливості "Укрнафти".

"Це проста формула, вона зазвичай працює. Але є тут два психологічних фактора: 90 гривень і 100 гривень. Я вважаю, що уряд не дасть перетнути 100 гривень", — відмітив експерт.

Нагадаємо, 20 липня відбулося масове підвищення цін на АЗС.

Тому українським водіям варто готуватися до суттєвого подорожчання пального: найближчими тижнями цінники на бензин та дизель на АЗС можуть зростати кроками по 2–3 гривні. Головний драйвер стрибка — відновлення бойових дій у Перській затоці та обстріли іранської інфраструктури, які підкинули світові ціни на нафту. І поки гуртовий ринок нафтопродуктів уже демонструє рекордне зростання, єдиним стабільним сегментом залишається автогаз, попит на який наразі мінімальний.