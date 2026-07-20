В Україні АЗС масово підвищили ціни на пальне: до чого готуватися водіям

20 липня відбулося масове підвищення цін на АЗС, яке було очевидним ще тиждень тому, а вартість пального зростатиме і далі.

Як повідомляє Delo.ua, про це директор "Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн написав в facebook.

Він зауважив, що світовий ринок нафти почав зростання 7 липня, а ціни на АЗС почали зростати через два тижні.

"Це до розмови про те, що дорожчає швидко і де ж запаси. Ось вони – тримали ціни два тижні", - підкреслив Куюн.

Він пояснив, що пальне дорожчає через загострення в Ірані і нову блокаду Ормузької протоки , що спричинило зростання світових цін на нафту вже до 90 доларів за баррель. Крім того, на ринок впливає нестача нафтопродуктів на європейському ринку: постачання нафти на європейські НПЗ впало, РФ закрила експорт дизпального, а паралельно почала шукати на світовому ринку бензин.

Прогноз цін

Надалі, на думку експерта, виходячи з поточних оптових цін, попереду чекає підвищення дизпального до рівня мінімум 86 грн/л (наразі 79) та мінімум 83 грн/л по бензину А-95 (77 сьогодні на ранок).

"Можливі якісь корективи по ходу справи через подальші коливання зовнішнього ринку, але швидше за все лише у бік збільшення. Охолодження на Близькому Сході поки не проглядається. А ця фаза кризи може бути важчою, оскільки найближчі два місяці є піком сезонного споживання, а запаси нафти та нафтопродуктів у світі виснажені і не встигли відновитися", - підсумував Куюн.

Зауважимо, українським водіям варто готуватися до суттєвого подорожчання пального: найближчими тижнями цінники на бензин та дизель на АЗС можуть зростати кроками по 2–3 гривні. Головний драйвер стрибка — відновлення бойових дій у Перській затоці та обстріли іранської інфраструктури, які підкинули світові ціни на нафту. І поки гуртовий ринок нафтопродуктів уже демонструє рекордне зростання, єдиним стабільним сегментом залишається автогаз, попит на який наразі мінімальний.