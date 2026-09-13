Росія двічі атакувала другий найбільший склад ліків України

Росія два дні поспіль бʼє по другому за найбільшому складу ліків "Universal logistic" під Києвом, що обслуговує дистрибʼюторів, які потім доставляють продукцію в аптеки.

Як пише Dilo, про це повідомляє "Економічна правда".

Universal logistic є одним з двох найбільших фармскладів України. Він знаходиться у Київській області у Бориспільському районі. Склад відповідав найвищим стандартам якості зберігання ліків. За інформацією на сайті компанії, загальна площа складських приміщень становить 21 000 м2.

Цей склад обслуговує найбільших дистрибʼюторів ліків, які потім доставляють продукцію у аптеки. Через атаки на склад та постійні тривоги постачальники не можуть вивезти товар зі Universal logistic.

Як повідомили у ДСНС, у Бориспільському районі під повторним ворожим ударом опинилося логістичне складське приміщення. Після тривалої ліквідації пожежі ворог знову атакував підприємство.

На допомогу рятувальникам ДСНС було залучено пожежних міжнародного аеропорту "Бориспіль".

Удари РФ по складам з ліками

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки 3 вересня пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни.

Після цього фармацевтична компанія "Біокон" повністю припинила відвантаження та приймання ліків.

Також 3 вересня російська армія двічі завдала ударів по складу фармацевтичної компанії Teva Ukraine.

Пошкодження одного із найбільших фармацевтичних складів країни від ракетної атаки 3 вересня може призвести до локальних і тимчасових перебоїв із наявністю конкретних препаратів в аптеках, повідомив Юрій Чертков, засновник компанії Агентства медичного маркетинга та власник сервісу Ліки.юа.

А у ніч на 8 вересня у Києві армія РФ двома балістичними ракетами атакувала вже знищений у 2025 році склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції "Оптіма-Фарм".

Також Росія атакувала склад "Аптеки доброго дня" — однієї з найбільших аптечних мереж України. Сотні тонн ліків знищені внаслідок обстрілу.