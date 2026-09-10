Дефіцит ліків в Україні: чому скорочуються запаси та що пропонують аптеки

Через ракетні атаки РФ та пошкодження логістичної інфраструктури в окремих регіонах України скорочуються запаси лікарських засобів в аптеках і затримуються поставки. В Аптечній професійній асоціації (АПАУ) заявили про необхідність оперативних заходів.

Як пише Dilo, про це інформує громадська спілка "Аптечна професійна асоціація України (АПАУ).

В окремих регіонах скорочуються запаси ліків в аптеках

В окремих регіонах України аптеки фіксують підвищений попит на низку лікарських засобів, через що наявні запаси скоротилися до 2–3 тижнів. Водночас постачання окремих категорій продукції затримуються, а дистриб’ютори не завжди можуть назвати точні строки повного відновлення поставок.

В асоціації наголошують, що аптеки є кінцевою ланкою ланцюга постачання і не можуть самостійно компенсувати втрати запасів або забезпечити надходження препаратів, якщо їх немає у виробників чи дистриб’юторів.

За даними АПАУ, представники фармацевтичного ринку вже проводять консультації з Міністерством охорони здоров’я та профільним комітетом Верховної Ради щодо заходів, які мають гарантувати безперервне постачання ліків.

Що пропонують для стабілізації поставок

В АПАУ вважають, що реагувати на ситуацію необхідно оперативно, не чекаючи подальшого погіршення. Серед пропозицій, переданих МОЗ, - спрощення процедур імпорту лікарських засобів за аналогією з механізмами, які застосовувалися на початку повномасштабної війни.

Також асоціація пропонує розширити доступ аптек до державних програм фінансової підтримки та пільгового кредитування для відновлення запасів, логістики й пошкодженої інфраструктури.

Серед інших заходів - скасування обмежень щодо асортименту аптечних пунктів у лікувальних закладах, створення чіткого алгоритму взаємодії між державою, виробниками, дистриб’юторами та аптеками, а також використання механізмів паралельного імпорту.

В АПАУ також пропонують розміщувати аптечні пункти в метро, підземних переходах та медичних закладах, розташованих у підземних і захищених спорудах. Це має забезпечити доступ людей до ліків під час тривалих повітряних тривог.

Українців закликали не скуповувати ліки

Водночас АПАУ закликає громадян не створювати надмірних запасів медикаментів і не купувати їх без нагальної потреби. За словами представників асоціації, ажіотажний попит може створити додаткове навантаження на систему постачання.

Людям, які постійно приймають препарати для лікування хронічних захворювань, водночас радять мати запас призначених лікарських засобів приблизно на 2–3 місяці.

В АПАУ зазначають, що продовжують стежити за ситуацією. Основним завданням асоціація називає недопущення перетворення тимчасових логістичних труднощів на системні перебої із забезпеченням пацієнтів необхідними препаратами. Аптечний сектор, наголошують там, продовжує працювати.

Удари РФ по складам з ліками

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки 3 вересня пошкоджено логістичний комплекс "Біокон" у Бориспільському районі Київщини – один із найбільших спеціалізованих фармацевтичних складів країни.

Після цього фармацевтична компанія "Біокон" повністю припинила відвантаження та приймання ліків.

Також 3 вересня російська армія двічі завдала ударів по складу фармацевтичної компанії Teva Ukraine.

Пошкодження одного із найбільших фармацевтичних складів країни від ракетної атаки 3 вересня може призвести до локальних і тимчасових перебоїв із наявністю конкретних препаратів в аптеках, повідомив Юрій Чертков, засновник компанії Агентства медичного маркетинга та власник сервісу Ліки.юа.

А у ніч на 8 вересня у Києві армія РФ двома балістичними ракетами атакувала вже знищений у 2025 році склад одного з найбільших дистриб'юторів фармацевтичної продукції "Оптіма-Фарм".