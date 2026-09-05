"Біокон" припинив усі операції з ліками після російського удару по складах під Києвом

Фармацевтична компанія "Біокон" повністю припинила відвантаження та приймання ліків. Причиною стало знищення її логістичного комплексу на Київщині площею 45 000 кв. м унаслідок ворожого удару 3 серпня.

Як пише Dilo, про це йдеться в офіційному коментарі компанії.

"Це був найбільший в Україні сучасний склад ліків, передусім іноземного виробництва, який забезпечував не менше трьохмісячних потреб українських пацієнтів. Відучора компанія припинила всі операції, включно з прийманням та відвантаженням ліків", — заявили в "Біокон".

Працівники та клієнти не постраждали. У 2023 році на території комплексу облаштували укриття, яке дозволило перебувати в безпеці під час атак.

Чи відновлять роботу

Після ліквідації пожежі "Біокон" планує оцінити розмір збитків. Компанія також заявила про намір вимагати від держави-агресора компенсації завданої шкоди.

Строки відновлення повноцінної роботи комплексу наразі невідомі.

Про "Біокон"

Компанію ТОВ "ХФК "Біокон" засновано 1998 року як логістичного оператора фармацевтичного сектора. Загальна площа власних спеціалізованих складських приміщень становить понад 45 000 кв. м.

Будівництво складського комплексу розпочалося в 2007 році. Для реалізації проєкту Міжнародна фінансова корпорація надала компанії кредит у розмірі $3,5 млн. Це була перша інвестиція IFC в логістичну сервісну компанію в Україні.

"Біокон" працює як 3PL-оператор, тобто надає послуги зі зберігання, обробки та транспортування товарів. Логістичний ланцюг охоплює період від перетину товарами державного кордону України до їхньої доставки в аптеки.

Нагадаємо, 3 вереснявнаслідок атаки Росії у Бориспільському районі Київської області було пошкоджено логістичний комплекс "Біокон"