"L’Oréal Україна" надасть 1 млн грн Національній академії наук після російського удару

Компанія "L’Oréal Україна" ухвалила рішення надати Національній академії наук України допомогу на загальну суму 1 млн грн для подолання наслідків російської атаки 28 вересня.

Унаслідок російського удару було зруйновано будівлю Президії Національної академії наук України в центрі Києва. Є загиблі та постраждалі.

"Висловлюємо щирі співчуття родинам загиблих і всій науковій спільноті України... Підтримувати українську науку сьогодні – означає підтримувати майбутнє країни. У цей складний момент ми поруч із нашими партнерами та всією науковою спільнотою України", – зазначили в "L’Oréal Україна".

Національна академія наук України є багаторічним партнером компанії у програмі L’Oréal–UNESCO "Для жінок у науці". У межах програми партнери підтримують українських науковиць і розвиток науки в Україні.

У "L’Oréal Україна" наголосили, що через багаторічну співпрацю з НАН України наслідки атаки "особливо болісні". Саме тому було ухвалено рішення спрямувати 1 млн грн на допомогу Академії для подолання наслідків удару.