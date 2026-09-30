Росія планує позичити сотні мільярдів доларів на фінансування війни

Уряд Росії готується збільшити державний борг до найвищого з початку 2000-х років рівня, щоб покрити дефіцит бюджету та оплатити зростання воєнних витрат до нового максимуму з часів Радянського Союзу.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

У 2027 році російський Мінфін планує продати державних облігацій на 87,8 млрд доларів. Порівняно з чинною редакцією трирічного плану планку запозичень підняли практично в півтора раза. На 2028 рік внутрішні позики закладено на рівні 89 млрд доларів, а на 2029 рік — 96,2 млрд доларів. План чистого залучення боргу на поточний рік збільшено до 60,1 млрд доларів.

За розрахунками міністерства, державний борг Росії цього року досягне 554,6 млрд доларів (19,9% ВВП), наступного року складе 21,7% ВВП, а до кінця трирічного періоду зросте до 24,1% ВВП. За даними Світового банку, цей рівень стане рекордним для РФ із 2002 року, коли держборг сягав 41,4% ВВП.

Як Кремль фінансує дефіцит

Якщо у перші роки війни Кремль покривав витрати за рахунок Фонду національного добробуту, то тепер запозичення стали основним способом закриття бюджетної діри: за 2024–2026 роки держборг РФ збільшився на 228,6 млрд доларів.

Як зазначає економіст Сергій Алексашенко, без прямої участі Центрального банку РФ профінансувати дефіцит не вдається навіть зараз. Регулятор видає банкам кредити під заставу державних облігацій (операції репо), фактично забезпечуючи грошову емісію. З початку року обсяг таких операцій зріс на 30,1 млрд доларів і станом на 30 вересня досяг 72,2 млрд доларів.

Зростання витрат на обслуговування боргів та армію

Накопичений борг коштує скарбниці дедалі дорожче:

Наступного року витрати на виплату відсотків зростуть до 55,3 млрд доларів і майже зрівняються з витратами на національну економіку;

У 2028–2029 роках відсоткові платежі становитимуть 63,8 млрд та 68,6 млрд доларів відповідно;

У 2029 році на обслуговування позик піде 10,6% усього бюджету проти 4,4% до початку війни.

Водночас прямі витрати за статтею "національна оборона" наступного року становитимуть 35% усіх бюджетних видатків — 205,7 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у бюджетах російських регіонів виникла "діра" на 1,6 млрд доларів через війну. Більшість російських регіонів, які шукають та оплачують нових контрактників для армії у війні проти України, завершили перше півріччя зі значним дефіцитом.