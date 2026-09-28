У бюджетах російських регіонів виникла "діра" на $1,6 мільярда через війну

Більшість російських регіонів, які шукають та оплачують нових контрактників для армії у війні проти України, завершили перше півріччя зі значним дефіцитом.

Про це повідомляє Dilo з посиланням на матеріал The Moscow Times.

Загальна "діра" в регіональних бюджетах сягнула майже 1,6 млрд доларів (134,2 млрд рублів). Загалом 66 суб'єктів (включно з окупованими територіями України) витратили на 7,33 млрд доларів більше, ніж зібрали податків.

У плюсі виявилися лише 24 регіони на 5,75 млрд доларів, але майже весь цей профіцит забезпечила Москва (3,67 млрд доларів). Без урахування російської столиці дефіцит регіонів перевищив би 5,21 млрд доларів.

Рекордсмени за збитками та падіння податків

Найбільший дефіцит у відсотках до власних доходів зафіксували у Вологодській області та Єврейській автономній області (по 30,8%), а також у Кемеровській (28,6%) та Іркутській (26,2%) областях.

У грошовому вираженні найбільші збитки утворилися:

в Іркутській області — 454 млн доларів;

у Краснодарському краї — 446 млн доларів;

у Московській області — 358 млн доларів;

у Кемеровській та Челябінській областях — 342 млн та 325 млн доларів відповідно.

Головна причина падіння власних доходів — сповільнення економіки та зниження прибутків бізнесу, через що надходження податку на прибуток впали у 32 регіонах. Зокрема, в ЄАО надходження впали у 2,6 раза, у Вологодській області — у 2,4 раза, в окупованому Криму — на 40,3%, а в Башкортостані — на 38%. Прифронтові Курська та Бєлгородська області втратили 485 млн та 132 млн доларів загальних доходів відповідно, а Крим недорахувався 85 млн доларів податків через зірваний безпілотниками туристичний сезон.

Виплати на війну замість лікарень та приховані дефолти

Суттєвим тягарем для місцевих бюджетів залишається набір на фронт. За даними експерта Німецького інституту проблем міжнародної безпеки Яніса Клюге, щоб виконати плани Кремля, середню виплату за підписання контракту з Міноборони РФ підняли до рекордних 40,3 тисячі доларів (3,4 млн рублів). Через це довелося урізати цивільні статті. Фінансування медицини на рівні регіонів за пів року скоротилося на 5,2%.

Ситуацію дещо пом'якшило лише те, що російський уряд списав 76 регіонам борги за кредитами з федерального бюджету на понад 5,9 млрд доларів. Економісти вважають це прихованими дефолтами, оскільки місцева влада виявилася нездатною повертати гроші.

Минулий рік російські регіони завершили з рекордним дефіцитом у 17,8 млрд доларів, а у 2026 році він може досягти історичного піка у 23,7 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що економіка Росії входить у стагнацію, а бюджетні вливання більше не рятують ситуацію. Санкційний тиск, надмірні витрати на війну та рекордно висока ключова ставка центробанку РФ знищують залишки економічної стабільності й ведуть до занепаду цивільних галузей.