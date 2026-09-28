США та Китай узгодили взаємне зниження тарифів на $30 млрд: які товари потрапили до списків

США та Китай домовилися про взаємне зниження мит на товари загальною вартістю близько $30 млрд. Після цього країни оприлюднили план та списки продукції, на яку поширюватимуться зміни.

Як пише Dilo, про це повідомляє Вloomberg.

Домовленість про зниження мит була досягнута після зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна минулого тижня.

Перелік охоплює 77 китайських товарів і 1619 товарів зі США. При цьому сторони не уточнили, на скільки саме будуть зменшені ставки.

Перелік товарів

Список імпорту США містить товари для дому, електроприлади, дитячі товари, іграшки, спортивне та рибальське спорядження.

Серед конкретних позицій — феєрверки, посуд, постільна та столова білизна, електричні ковдри, побутові ваги, кухонні подрібнювачі та міксери, мікрохвильові печі, чайники та кавоварки, тостери, дитячі автокрісла.

Також до переліку увійшли іграшки, більярдне обладнання, гральні карти, тенісні та футбольні м'ячі, рибальські гачки й волосінь, термоси та інші товари.

Що Китай може імпортувати зі США

Китайський список імпорту товарів включає продукти харчування, сировина, сільськогосподарська продукція та медичне обладнання.

Зокрема, до нього увійшли вугілля, яловичина, ягнятина, курятина, тунець, тріска, краби, омари, молюски, сир, вершкове масло.

Також перелік охоплює мед, квіти, овочі, гриби, квасолю, фрукти, каву, чай, пшеницю, ячмінь, кукурудзу, рис, сорго, насіння, харчову олію, какао-боби та хліб. Окремо зазначені корми для домашніх тварин, тютюн, сигари, косметика, журнали, ультразвукові апарати, обладнання для МРТ та стоматологічна техніка.

За заявою Міністерства торгівлі Китаю, близько 90% товарів, на які поширюється взаємна домовленість, матимуть знижені тарифи до ставок найбільшого сприяння.

Сторони також продовжили торговельне перемир'я до січня. У документі зазначено, що окремі питання, зокрема експортний контроль і Тайвань, залишаються неврегульованими.

Нагадаємо, США і Китай домовилися продовжити торговельне перемир’я ще на два місяці — до 10 січня 2027 року. Це відкладає нове загострення тарифної війни між двома найбільшими економіками світу.