США и Китай согласовали взаимное снижение тарифов на $30 млрд: какие товары попали в списки

США и Китай договорились о взаимном снижении пошлин на товары общей стоимостью около $30 млрд. После этого страны обнародовали план и списки продукции, на которую будут распространяться изменения.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Вloomberg.

Договоренность о снижении пошлин была достигнута после встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина на прошлой неделе.

Список охватывает 77 китайских товаров и 1619 товаров из США. При этом стороны не уточнили, на сколько именно будут уменьшены ставки.

Список товаров

Список импорта США содержит товары для дома, электроприборы, детские товары, игрушки, спортивное и рыболовное снаряжение.

Среди конкретных позиций – фейерверки, посуда, постельное и столовое белье, электрические одеяла, бытовые весы, кухонные измельчители и миксеры, микроволновые печи, чайники и кофеварки, тостеры, детские автокресла.

Также в список вошли игрушки, бильярдное оборудование, игральные карты, теннисные и футбольные мячи, рыболовные крючки и леска, термосы и другие товары.

Что Китай может импортировать из США

Китайский список импорта товаров включает в себя продукты питания, сырье, сельскохозяйственная продукция и медицинское оборудование.

В частности, в него вошли уголь, говядина, ягнятина, курятина, тунец, щепа, крабы, омары, моллюски, творог, сливочное масло.

Также перечень включает мед, цветы, овощи, грибы, фасоль, фрукты, кофе, чай, пшеницу, ячмень, кукурузу, рис, сорго, семена, пищевое масло, какао-бобы и хлеб. Отдельно указанные корма для домашних животных, табак, сигары, косметика, журналы, ультразвуковые аппараты, оборудование для МРТ и стоматологическая техника.

По заявлению Министерства торговли Китая, около 90% товаров, на которые распространяется взаимная договоренность, будут снижены тарифы к ставкам наибольшего содействия.

Стороны также продлили торговое перемирие до января. В документе говорится, что отдельные вопросы, в частности экспортный контроль и Тайвань, остаются неурегулированными.

Напомним, США и Китай договорились продлить торговое перемирие еще на два месяца - до 10 января 2027 года. Это откладывает новое обострение тарифной войны между двумя крупнейшими экономиками мира.