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Новости
Дата публикации

США и Китай продлили торговое перемирие до января 2027 года

США призывают G20 объединиться против китайского экспорта
США и Китай продолжили торговое перемирие / Depositphotos

США и Китай договорились продлить торговое перемирие еще на два месяца — до 10 января 2027 года. Это откладывает новое обострение тарифной войны между двумя крупнейшими экономиками мира, однако ключевые споры по поводу редкоземельных металлов, технологий и торговли остаются нерешенными.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на Bloomberg.

О продлении договоренностей объявил министр финансов США Скотт Бессент после переговоров американской и китайской делегаций. Предыдущий срок действия перемирия должен был завершиться 10 ноября.

Стороны согласовали только двухмесячное продление, хотя ранее представители США говорили о возможности продлить договоренности на три-шесть месяцев.

Для бизнеса это означает, что в ближайшие месяцы снижается риск нового резкого повышения пошлин и связанных с ним перебоев в торговле. В то же время, короткий срок договоренности оставляет неопределенность для компаний, зависимых от поставок между США и Китаем.

Одним из ключевых вопросов между странами остается поставка редкоземельных металлов, необходимых для производства электроники, автомобилей, оборонной и другой высокотехнологичной продукции.

Вашингтон заявляет о проблемах с выполнением китайской стороной договоренностей по поводу стабильных поставок. Китай сохраняет значительное влияние на глобальный рынок таких материалов: по данным Reuters, страна контролирует большинство их переработки и производства.

Напряжение сохраняется и в торговле агропродукцией. Китай обязался закупить в 2026 году 25 млн. тонн американской сои и дополнительные объемы другой сельскохозяйственной продукции, однако выполнение части этих договоренностей происходит медленнее, чем ожидал Вашингтон.

Напомним, накануне встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в Вашингтоне США готовили новые пошлины против Китая из-за претензий к избыточным производственным мощностям китайской экономики.

Автор:
Татьяна Гойденко
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