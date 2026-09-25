США і Китай продовжили торговельне перемир’я до січня 2027 року

США і Китай домовилися продовжити торговельне перемир’я ще на два місяці — до 10 січня 2027 року. Це відкладає нове загострення тарифної війни між двома найбільшими економіками світу, однак ключові суперечки щодо рідкісноземельних металів, технологій та торгівлі залишаються невирішеними.

Про це інформує Dilo з посиланням на Bloomberg.

Про продовження домовленостей оголосив міністр фінансів США Скотт Бессент після переговорів американської та китайської делегацій. Попередній термін дії перемир’я мав завершитися 10 листопада.

Сторони погодили лише двомісячне продовження, хоча раніше представники США говорили про можливість продовжити домовленості на три-шість місяців.

Для бізнесу це означає, що найближчими місяцями знижується ризик нового різкого підвищення мит і пов’язаних із ним перебоїв у торгівлі. Водночас короткий строк домовленості залишає невизначеність для компаній, залежних від постачань між США та Китаєм.

Одним із ключових питань між країнами залишаються поставки рідкісноземельних металів, необхідних для виробництва електроніки, автомобілів, оборонної та іншої високотехнологічної продукції.

Вашингтон заявляє про проблеми з виконанням китайською стороною домовленостей щодо стабільних поставок. Водночас Китай зберігає значний вплив на глобальний ринок таких матеріалів: за даними Reuters, країна контролює більшість їх переробки та виробництва.

Напруження зберігається і в торгівлі агропродукцією. Китай зобов’язався закупити у 2026 році 25 млн тонн американської сої та додаткові обсяги іншої сільськогосподарської продукції, однак виконання частини цих домовленостей відбувається повільніше, ніж очікував Вашингтон.

Нагадаємо, напередодні зустрічі Дональда Трампа та Сі Цзіньпіна у Вашингтоні США готували нові мита проти Китаю через претензії до надлишкових виробничих потужностей китайської економіки.