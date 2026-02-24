Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,30

+0,02

EUR

51,01

+0,09

Готівковий курс:

USD

43,25

43,15

EUR

51,32

51,17

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Китай пригрозив рішучими заходами на нові тарифи США: під ударом товари та бізнес

Китай, США
Китай переглядає санкції проти США через нові тарифи / Depositphotos

Китай готує відповідь на нові тарифи США, та розглядає можливість перегляду обмежень проти американських товарів. Це може означати коригування санкцій та мит, запроваджених Пекіном у 2025 році під час піку тарифного протистояння.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві речника Міністерства торгівлі КНР.

Реагуючи на нові 10% тарифи США, Китай оголосив про початок всебічної оцінки ситуації. У Пекіні підкреслили, що готові вжити рішучих заходів у відповідь, якщо це буде необхідно для захисту законних прав та інтересів країни у торговельній сфері.

"Китай послідовно виступає проти всіх форм односторонніх тарифних заходів і закликає США скасувати та припинити запровадження будь-яких подальших односторонніх тарифів. Практика неодноразово доводила, що співпраця між Китаєм та США вигідна обом сторонам, тоді як конфронтація шкодить обом", - йдеться в повідомленні. 

Китай готовий провести відверті консультації зі США в рамках майбутнього шостого раунду китайсько-американських економічних і торговельних консультацій

Нагадаємо, Верховний суд США ухвалив рішення проти мит Трампа 20 лютого. Судді постановили, що право встановлювати податки та тарифи належить виключно Конгресу, а не президенту.

Сам Трамп назвав це "ганьбою та повідомив про запасний план. За словами президента США, йому "соромно за деяких членів суду, яким бракує сміливості зробити те, що правильно для нашої країни". Також очільник Білого дому оголосив, що запровадить глобальні мита на імпорт з усіх країн світу до 10%, але на наступний день підвищив їх до 15%.

Автор:
Тетяна Бесараб