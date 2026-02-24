Китай пригрозив рішучими заходами на нові тарифи США: під ударом товари та бізнес

Китай готує відповідь на нові тарифи США, та розглядає можливість перегляду обмежень проти американських товарів. Це може означати коригування санкцій та мит, запроваджених Пекіном у 2025 році під час піку тарифного протистояння.

Як пише Delo.ua, про це йдеться у заяві речника Міністерства торгівлі КНР.

Реагуючи на нові 10% тарифи США, Китай оголосив про початок всебічної оцінки ситуації. У Пекіні підкреслили, що готові вжити рішучих заходів у відповідь, якщо це буде необхідно для захисту законних прав та інтересів країни у торговельній сфері.

"Китай послідовно виступає проти всіх форм односторонніх тарифних заходів і закликає США скасувати та припинити запровадження будь-яких подальших односторонніх тарифів. Практика неодноразово доводила, що співпраця між Китаєм та США вигідна обом сторонам, тоді як конфронтація шкодить обом", - йдеться в повідомленні.

Китай готовий провести відверті консультації зі США в рамках майбутнього шостого раунду китайсько-американських економічних і торговельних консультацій

Нагадаємо, Верховний суд США ухвалив рішення проти мит Трампа 20 лютого. Судді постановили, що право встановлювати податки та тарифи належить виключно Конгресу, а не президенту.

Сам Трамп назвав це "ганьбою та повідомив про запасний план. За словами президента США, йому "соромно за деяких членів суду, яким бракує сміливості зробити те, що правильно для нашої країни". Також очільник Білого дому оголосив, що запровадить глобальні мита на імпорт з усіх країн світу до 10%, але на наступний день підвищив їх до 15%.