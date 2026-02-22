Трамп підвищив глобальні мита до 15%, критикуючи заборону Верховного суду

Президент США Дональд Трамп оголосив, що підвищить глобальні мита на імпорт з усіх країн світу з 10%, оголошених ним 20 лютого, до 15%.

Як пише Delo.ua, про це очільник Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

Цього разу американський президент оголосив, що підвищить загальносвітові мита до 15% — "для країн, багато з яких "обдирали" США десятиліттями без жодних наслідків".

"Протягом найближчих кількох місяців адміністрація Трампа визначить і запровадить нові, юридично допустимі тарифи, які продовжать наш надзвичайно успішний процес "Зробимо Америку знову великою", — зауважив Трамп.

Рішення Верховного суду про заборону тарифів він назвав "абсурдним, погано написаним та надзвичайно антиамериканським".

Лише напередодні, 20 лютого, Трамп заявляв про запровадження натомість 10-відсоткового тарифу для всіх країн світу на підставі розділу 122 Торговельного закону 1974 року.

Що передувало

20 лютого Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита на імпорт з інших країн, запроваджені президентом Дональдом Трампом за законом про надзвичайні ситуації.

Суд постановив, що використання Трампом Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) для запровадження глобальних мит, перевищує його повноваження.

Мита Трампа

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів мито у розмірі від 10% і вище на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Трамп заявляв, що США не планують призупиняти тарифи, але укладатимуть "чесні угоди" з усіма країнами, які будуть вести переговори.

Також очільник Білого дому розповідав, що лідери країн, які постраждали від його мит, принижуються перед ним, щоб домовитися про зниження тарифів.

1 серпня Трамп підписав указ щодо запровадження нових тарифів на імпорт у розмірі від 10% до 41% для десятків країн, включно з Європейським Союзом.

При цьому експерти Кільського інституту світової економіки у своєму дослідженні дійшли висновку, що мита президента США Дональда Трампа на імпортні товари майже повністю оплачуються американськими імпортерами та споживачами, а лише 4% митного навантаження припадає на іноземні компанії.