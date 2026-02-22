Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,03

EUR

50,92

--0,34

Готівковий курс:

USD

43,30

43,20

EUR

51,42

51,25

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Трамп підвищив глобальні мита до 15%, критикуючи заборону Верховного суду

Трамп
Трамп підвищив мита на імпорт до США до 15%

Президент США Дональд Трамп оголосив, що підвищить глобальні мита на імпорт з усіх країн світу з 10%, оголошених ним 20 лютого, до 15%.

Як пише Delo.ua, про це очільник Білого дому написав у своїй соцмережі Truth Social.

Цього разу американський президент оголосив, що підвищить загальносвітові мита до 15% — "для країн, багато з яких "обдирали" США десятиліттями без жодних наслідків".

"Протягом найближчих кількох місяців адміністрація Трампа визначить і запровадить нові, юридично допустимі тарифи, які продовжать наш надзвичайно успішний процес "Зробимо Америку знову великою", — зауважив Трамп.

Рішення Верховного суду про заборону тарифів він назвав "абсурдним, погано написаним та надзвичайно антиамериканським".

Лише напередодні, 20 лютого, Трамп заявляв про запровадження натомість 10-відсоткового тарифу для всіх країн світу на підставі розділу 122 Торговельного закону 1974 року. 

Що передувало

20 лютого Верховний суд США визнав незаконними глобальні мита на імпорт з інших країн, запроваджені президентом Дональдом Трампом за законом про надзвичайні ситуації.

Суд постановив, що використання Трампом Закону про міжнародні надзвичайні економічні повноваження (IEEPA) для запровадження глобальних мит, перевищує його повноваження.

Мита Трампа

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів мито у розмірі  від 10% і вище на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит. 

Трамп заявляв, що США не планують призупиняти тарифи, але укладатимуть "чесні угоди" з усіма країнами, які будуть вести переговори.

Також очільник Білого дому розповідав, що лідери країн, які постраждали від його мит, принижуються перед ним, щоб домовитися про зниження тарифів.

1 серпня Трамп підписав указ щодо запровадження нових тарифів на імпорт у розмірі від 10% до 41% для десятків країн, включно з Європейським Союзом.

При цьому експерти Кільського інституту світової економіки у своєму дослідженні дійшли висновку, що мита президента США Дональда Трампа на імпортні товари майже повністю оплачуються американськими імпортерами та споживачами, а лише 4% митного навантаження припадає на іноземні компанії.

Автор:
Світлана Манько