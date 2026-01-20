За мита Трампа платять американці – дослідження

Експерти Кільського інституту світової економіки у своєму дослідженні дійшли висновку, що мита президента США Дональда Трампа на імпортні товари майже повністю оплачуються американськими імпортерами та споживачами, а лише 4% митного навантаження припадає на іноземні компанії.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє Bloomberg.

Платять американці

Експерти зазначають, що іноземні експортери не знизили свої ціни у відповідь на підвищення тарифів США. Тому у своєму дослідженні вони наголошують, що зростання митних надходжень на 200 мільярдів доларів означає, що 200 мільярдів доларів забрали у американських підприємств і домогосподарств.

Аналітики зауважують, що тільки близько 4% митного навантаження лягає на іноземні компанії, а решта 96% перекладається на американських покупців, які платять мита, а потім змушені або покривати своїм коштом, або підвищувати ціни на продукцію.

"Тарифи функціонують не як податок на іноземних виробників, а як податок на споживання для американців", - підкреслюють експерти Кільського інституту світової економіки.

При цьому Трамп заявляв, що кожен американець отримає 2 тисячі доларів із доходів від запроваджених мит. Але гроші не отримають "люди з високим доходом".

Більше про дослідження

Дослідження було сфокусовано на Бразилії та Індії, експорт з яких у 2025 році зазнав різкого і широкого підвищення мит з боку США. Після введення 50%-го мита бразильські експортери "не знизили істотно свої ціни в доларах". Аналогічна ситуація спостерігалася в Індії, яка спочатку зіткнулася з 25%-м митом, яке через кілька тижнів зросло до 50%.

Експерти зауважують, що існує кілька причин, чому експортери не оплачують значну частину рахунків, зокрема їхня здатність перенаправляти продажі на інші ринки.

"Коригування відбувається за рахунок скорочення обсягів торгівлі, а не поступок у цінах. Стоячи перед вибором між збереженням маржі при скороченні продажів або скороченням маржі для підтримки обсягів, більшість експортерів, мабуть, віддають перевагу першому", - зазначають аналітики.

Вони підкреслюють, що висновки дослідження повністю спростовують аргумент адміністрації Трампа, що торгові партнери платять мита.

Мита Трампа

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів мито у розмірі від 10% і вище на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Трамп заявляв, що США не планують призупиняти тарифи, але укладатимуть "чесні угоди" з усіма країнами, які будуть вести переговори.

Також очільник Білого дому розповідав, що лідери країн, які постраждали від його мит, принижуються перед ним, щоб домовитися про зниження тарифів.

1 серпня Трамп підписав указ щодо запровадження нових тарифів на імпорт у розмірі від 10% до 41% для десятків країн, включно з Європейським Союзом.

Нещодавно Трамп пригрозив запровадити 10-відсоткові мита на імпорт із Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів та Фінляндії.

Мита, за словами Трампа, з 1 червня 2026 року підвищаться до 25% і діятимуть доти, доки європейці не погодяться віддати Гренландію США.