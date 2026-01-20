За пошлины Трампа платят американцы – исследование

Эксперты Кильского института мировой экономики в своем исследовании пришли к выводу, что пошлины президента США Дональда Трампа на импортные товары почти полностью оплачиваются американскими импортерами и потребителями, а только 4% таможенной нагрузки приходится на иностранные компании.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Bloomberg.

Платят американцы

Эксперты отмечают, что иностранные экспортеры не снизили свои цены в ответ на повышение тарифов США. Поэтому в своем исследовании они подчеркивают, что рост таможенных поступлений в 200 миллиардов долларов означает, что 200 миллиардов долларов забрали у американских предприятий и домохозяйств.

Аналитики отмечают, что только около 4% таможенной нагрузки ложится на иностранные компании, а остальные 96% переводятся на американских покупателей, которые платят пошлины, а затем вынуждены либо покрывать за свой счет, либо повышать цены на продукцию.

"Тарифы функционируют не как налог на иностранных производителей, а как налог на потребление для американцев", – подчеркивают эксперты Кильского института мировой экономики.

При этом Трамп заявлял, что каждый американец получит 2 тысячи долларов из доходов от введенных пошлин. Но деньги не получат "люди с высоким доходом".

Больше об исследованиях

Исследование было сфокусировано на Бразилии и Индии, экспорт из которых в 2025 году подвергся резкому и широкому повышению пошлин со стороны США. После введения 50%-й пошлины бразильские экспортеры "не снизили существенно свои цены в долларах". Аналогичная ситуация наблюдалась в Индии, которая изначально столкнулась с 25%-й пошлиной, которая через несколько недель выросла до 50%.

Эксперты отмечают, что существует несколько причин, почему экспортеры не оплачивают значительную часть счетов, в частности, их способность перенаправлять продажи на другие рынки.

"Коррекция происходит за счет сокращения объемов торговли, а не уступок в ценах. Стоя перед выбором между сохранением маржи при сокращении продаж или сокращением маржи для поддержки объемов, большинство экспортеров, по-видимому, предпочитают первое", - отмечают аналитики.

Они подчеркивают, что выводы исследования полностью опровергают аргумент администрации Трампа, что торговые партнеры платят пошлины.

Пошлина Трампа

2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел пошлину в размере от 10% и выше на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США испытывают наибольший торговый дефицит.

Трамп заявлял, что США не планируют приостанавливать тарифы, но будут заключать "честные соглашения" со всеми странами, которые будут вести переговоры.

Также глава Белого дома рассказывал, что лидеры стран, пострадавших от его пошлин, унижаются перед ним, чтобы договориться о снижении тарифов.

1 августа Трамп подписал указ о введении новых тарифов на импорт в размере от 10% до 41% для десятков стран, включая Европейский Союз.

Недавно Трамп пригрозил ввести 10-процентные пошлины на импорт из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии.

Пошлины, по словам Трампа, с 1 июня 2026 года повысятся до 25% и будут действовать, пока европейцы не согласятся отдать Гренландию США.