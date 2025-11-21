Трамп отменил 40% пошлины на бразильский кофе и говядину, чтобы снизить цены в США

Президент США Дональд Трамп отменил 40-процентную пошлину на некоторые бразильские сельскохозяйственные продукты, включая кофе, говядину и фрукты.

Об этом пишет Delo.ua со ссылкой на Financial Times.

Белый дом расширил перечень товаров, исключенных из значительных импортных пошлин, введенных на большинство бразильских товаров в августе.

По словам администрации, этот шаг отражает "начальный прогресс" в двусторонних торговых переговорах и является дипломатическим успехом для президента Лулы да Силвы.

Облегчение наступило менее чем через неделю после того, как Трамп сократил взаимные тарифы на ряд импортируемых сельскохозяйственных товаров, не выращиваемых в США. Эти шаги связаны с плохими результатами опросов действий Трампа в области инфляции и экономики.

Новый список продуктов питания и специй, которые будут освобождены от высокой 40-процентной пошлины, точно отражает исключения из более широких взаимных тарифов.

Четверговые исключения для товаров, начиная от бананов и кедровых орехов и заканчивая апельсиновым соком, дополняют список предварительных исключений, охватывающих около двух пятых бразильского экспорта в США.

Внутренние факторы США

По данным FT, Трамп в июле ввел 40-процентную пошлину на Бразилию, чтобы наказать Бразилию за преследование ее бывшего президента, союзника Трампа Жаира Болсонара.

Эта пошлина в сочетании с 10-процентным взаимным тарифом довела общую ставку до 50 процентов, что привело к худшему дипломатическому кризису за всю историю между двумя крупнейшими странами Америки.

В сентябре праворадикальный популист Болсонар был признан виновным и приговорен к 27 годам лишения свободы.

Официальные лица США на прошлой неделе также объявили о "рамочных" торговых соглашениях с Аргентиной, Эквадором, Гватемалой и Сальвадором, причем сниженные пошлины на импорт обычных продуктов питания, как ожидается, станут частью окончательных соглашений.

По данным Reuters, Бразилия поставляет треть потребляемого кофе в США, которые являются крупнейшим потребителем кофе в мире, а в последнее время стала важным поставщиком говядины, в частности того вида, который используется для изготовления гамбургеров.

Цены на кофе в розничной торговле США в этом году выросли на 40% из-за пошлин и других рыночных факторов, таких как недостаточный урожай.

Тарифы Трампа

В апреле 2025 года США ввели общую пошлину в 10% на ряд импортных товаров, который распространяется и на Украину. В то же время, для нашей страны не предусмотрены повышенные ставки, как, например, для Молдовы (31%) или ЕС (20%).

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, в 2024 году экспорт Украины в США составил $874 млн (в том числе $363 млн — чугун, $112 млн — трубы), тогда как импорт из США — $3,4 млрд. Она подчеркнула, что Украина остается надежным торговым партнером и уже работает над лучшими условиями.