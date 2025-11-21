Трамп скасував 40% мита на бразильську каву та яловичину, щоб знизити ціни у США

Президент США Дональд Трамп скасував 40-відсоткове мито на деякі бразильські сільськогосподарські продукти, включаючи каву, яловичину та фрукти.

Про це пише Delo.ua з посиланням на Financial Times.

Зазначається, що Білий дім розширив перелік товарів, виключених зі значних імпортних мит, запроваджених на більшість бразильських товарів у серпні.

За словами адміністрації, цей крок відображає "початковий прогрес" у двосторонніх торговельних переговорах, і є дипломатичним успіхом для президента Лули да Сілви.

Полегшення настало менш ніж за тиждень після того, як Трамп скоротив взаємні тарифи на низку імпортованих сільськогосподарських товарів, які не вирощуються в США. Ці кроки пов'язані з поганими результатами опитувань щодо дій Трампа в галузі інфляції та економіки.

Новий список продуктів харчування та спецій, які будуть звільнені від високого 40-відсоткового мита, точно відображає винятки з ширших взаємних тарифів.

Четвергові винятки для товарів, починаючи від бананів і кедрових горіхів і закінчуючи апельсиновим соком, доповнюють список попередніх винятків, що охоплюють близько двох п'ятих бразильського експорту до США.

Внутрішні фактори США

За даними FT, Трамп в липні запровадив 40-відсоткове мито на Бразилію, щоб покарати Бразилію за переслідування її колишнього президента, союзника Трампа Жаїра Болсонару.

Це мито в поєднанні з 10-відсотковим взаємним тарифом довело загальну ставку до 50 відсотків, що спричинило найгіршу дипломатичну кризу за всю історію між двома найбільшими країнами Америки.

У вересні праворадикального популіста Болсонару було визнано винним та засуджено до 27 років позбавлення волі.

Офіційні особи США минулого тижня також оголосили про "рамкові" торговельні угоди з Аргентиною, Еквадором, Гватемалою та Сальвадором, причому знижені мита на імпорт звичайних продуктів харчування, як очікується, стануть частиною остаточних угод.

За даними Reuters, Бразилія постачає третину кави, що споживається в США, які є найбільшим споживачем кави у світі, а останнім часом стала важливим постачальником яловичини, зокрема того виду, який використовується для виготовлення гамбургерів.

Ціни на каву в роздрібній торгівлі США цього року зросли на 40% через мита та інші ринкові фактори, такі як недостатній урожай.

Тарифи Трампа

У квітні 2025 року США запровадили загальне мито у 10% на низку імпортних товарів, яке поширюється і на Україну. Водночас для нашої країни не передбачено підвищених ставок, як, наприклад, для Молдови (31%) чи ЄС (20%).

За словами прем'єр-міністерки Юлії Свириденко, у 2024 році експорт України до США склав $874 млн (зокрема $363 млн — чавун, $112 млн — труби), тоді як імпорт із США — $3,4 млрд. Вона підкреслила, що Україна залишається надійним торговим партнером і вже працює над кращими умовами, аби нові мита не вдарили по малих виробниках.