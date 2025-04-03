"Складно, але не критично". Свириденко відреагувала на нові мита від США

США запровадили загальне мито у 10% на низку імпортних товарів, яке поширюється і на Україну. Водночас для нашої країни не передбачено підвищених ставок, як, наприклад, для Молдови (31%) чи ЄС (20%).

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Про це повідомила міністерка економіки Юлія Свириденко, додавши, що це "складно, але не критично".

Як це вплине на український експорт

Свириденко наголошує, що за 2024 рік експорт України до США склав 874 млн доларів, з яких, зокрема:

363 млн доларів припадало на чавун,

112 млн доларів – на труби.

Водночас імпорт США в Україну становив 3,4 млрд доларів. Українські мита на американські товари залишаються "досить низькими": 10% – на автомобілі та 0% – на нафту і вугілля.

Україна постачає на ринок США понад 600 категорій товарів, включаючи навіть інструменти та гайкові ключі. При цьому 65 категорій мають експорт на понад 1 млн доларів кожна.

За її словами, Україна продовжує позиціонувати себе як надійний союзник і торговий партнер США.

"Зараз в нас є шанси домовитись на інші умови — американська заява чітко говорить про таку можливість. Якщо все залишиться, як є, то американське універсальне мито вдарить в основному по малих виробниках. Тому ми вже працюємо над тим, щоб для України були кращі умови", - додає Свириденко.

Український експорт до США становить менше ніж $1 млрд

Як вважає перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк, запроваджені мита Трампа "не сильно вдарять" по Україні, оскільки український експорт до США становить менше ніж $1 млрд, що складає лише 2% від загального експорту країни.

Натомість імпорт зі США до України вп’ятеро більший, тому для Києва передбачений м’якіший тариф у 10%.

"Тому не катастрофа, особливо коли для інших умови гірші (наш тариф 10% - це ж не 54%, як у Китаю). Тут маленький нюанс, зараз то ЄС, Китай, Індія та інші на продукцію з США у відповідь теж запровадять тарифи… І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їх ринок", - переконаний Железняк.

Партнери даватимуть менше грошей

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що саме мито у 10% не буде мати великого негативного ефекту для України зважаючи на невелику частину товарного експорту до США.

Проте, глобальна торгівельна війна буде бити істотно по економіках економічних і торгівельних партнерів України, передусім ЄС, що призведе до уповільнення їхньої економіки.

"Отже (вони будуть) генерувати менше грошей, що зменшуватиме можливості допомоги нам. При цьому уряди країн-партнерів вимушені будуть вмикати протекціонізм і не тільки щодо американських товарів. І ці протекціоністські заходи вже набагато істотніше вдарять по нам", - написав він.