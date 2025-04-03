Як нові мита Трампа вдарять по Україні

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про впровадження мит для майже всіх країн світу. Україна матиме найменший - 10%. Мита набудуть чинності 9 квітня 2024 року.

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Український експорт до США становить менше ніж $1 млрд

Як вважає перший заступник голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики, народний депутат Ярослав Железняк, запроваджені мита Трампа "не сильно вдарять" по Україні, оскільки український експорт до США становить менше ніж $1 млрд, що складає лише 2% від загального експорту країни.

Натомість імпорт зі США до України у п’ять разів більший, тому для Києва передбачений м’якіший тариф у 10%.

Железняк пояснює, що основна частина експорту до США – металопродукція, яка ще з березня обкладена 25% тарифом. Крім цього, близько третини експорту становить аграрна та харчова продукції, для якої тарифи очікували ще з квітня.

"Ну тому не катастрофа, особливо коли для інших умови гірші (наш тариф 10% це ж не 54% як у Китаю). Тут маленький нюанс, зараз то ЄС, Китай, Індія та інші на продукцію з США у відповідь теж запровадять тарифи… І тут для нас відкривається вікно можливостей зайти на їх ринок", - переконаний Железняк.

Зростання цін і глобальної інфляції

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев наголошує, що торговельні війни дуже рідко призводять до позитивних результатів.

За його словами, десятиліття глобальної торгівлі заснованої на правилах (ВТО) канули в лету.

"Попереду нас чекає ризики масованої торговельної війни – найбільші економіки світу у переважній кількості точно не будуть сидіти склавши руки і залишати одностороннє підвищення тарифів США (як би воно не обґрунтовувалось) без відповіді", - зауважив Гетманцев.

На його думку, великі глобальні корпорації будуть намагатись обійти тарифи через перенесення виробництв до США, багато країн намагатимуться домовитись із США, в односторонньому порядку зменшивши тарифи.

Гетманцев вважає, що для США це дуже ризикована стратегія, яка може не спрацювати, поглибивши ізоляцію країни на континенті.

"Прямий і очевидний наслідок – зростання цін і глобальної інфляції, сповільнення світової торгівлі, порушення у глобальних ланцюгах створення доданої вартості і як наслідок зниження темпів зростання глобальної економіки. Всі ці висновки справедливі як для світової економіки, так і для окремих країн, які зіштовхнуться із зростаючою інфляцією, падінням суспільного добробуту і спадаючими темпами економічного розвитку", - прогнозує нардеп.

Він чекає на позицію Міністерства економіки України щодо зворотних дій, якщо такі будуть.

"В теорії цей крок призведе до здорожчення імпорту, зростання цін, збільшення торговельного дефіциту і негативно вливатиме на економічне відновлення", - констатує нардеп.

Мита Трампа

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит.

Для України діятиме базове мито в розмірі 10%.

Таке ж оподаткування застосовується до товарів з Австралії, Великої Британії, Бразилії та інших країн. Мита набудуть чинності 9 квітня 2024 року.

Мита Трампа для інших країн становитиме:

Вʼєтнам - 46%;

Китай - 34%;

ЄС - 20%;

Тайвань - 32%;

Південна Корея - 25%;

Швейцарія - 31%.

Японія - 24%;

Індія - 26%;

Росії в переліку нових мит США немає, як і Білорусі та Північної Кореї.

За приблизними підрахунками агентства Bloomberg, це торкнеться глобальної торгівлі на 33 трлн доларів. Країни з високим профіцитом у торгівлі зі США — від ЄС та Японії до Китаю та Бразилії — можуть втратити від 4% до 90% експорту до США.

Як заявила глава Європейського центрального банку Крістін Лагард, мита Трампа можуть призвести до негативних наслідків для світової економіки. Розмір збитків залежатиме від масштабу їх застосування, тривалості та результативності переговорів.