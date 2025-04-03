Світова торговельна війна: Трамп ввів наймасштабніші мита проти більшості країн

2 квітня президент Сполучених Штатів Дональд Трамп своїм указом ввів базовий митний тариф у розмірі 10% на увесь імпорт з усіх країн до США та запровадив підвищені індивідуальні зворотні тарифи проти декількох десятків країн, з якими США мають найбільший торговельний дефіцит. Мита набудуть чинності 9 квітня 2024 року.

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Про це пише CNN.

Що відомо про тарифи від Америки

Трамп вводить 25% мита на всі автомобілі іноземного виробництва, які вступлять в дію з 3 квітня, а 10% мита на іноземні автозапчастини — з 3 травня.

"Для всіх американців це День визволення! Довгоочікуваний момент настав — 2 квітня 2025 року назавжди увійде в історію як день відродження американської промисловості, день, коли Америка повернула свою долю у власні руки, і день, коли ми знову почали робити Америку багатою!", — заявив Трамп.

Вказано, що на товари усіх країн буде запроваджене базове мито у 10%. Зміни не торкнуться лише тих країн, які відповідають вимогам угоди про вільну торгівлю USMCA між Мексикою, Канадою та США. Втім, товари, що не відповідають вимогам, і надалі обкладатимуться митом у розмірі 25%. Вищі ставки будуть запроваджені для країн, які мають найвищий торговий дефіцит зі США.

"Сьогодні ми захищаємо американських робітників, і ми нарешті ставимо Америку на перше місце", - сказав Трамп.

34% для Китаю та 20% для ЄС

Білий дім оприлюднив повний список додаткових тарифів для країн. Розмір мит, які запровадять США, – у першій графі. У другій – оцінка торгових бар'єрів інших країн проти американських товарів.

Для України діятиме базове мито в розмірі 10%.

Таке ж оподаткування застосовується до товарів з Австралії, Великої Британії, Бразилії та інших країн. Мита набудуть чинності 9 квітня 2024 року.

Мита Трампа для інших країн становитиме:

Вʼєтнам - 46%;

Китай - 34%;

ЄС - 20%;

Тайвань - 32%;

Південна Корея - 25%;

Швейцарія - 31%.

Японія - 24%;

Індія - 26%;

Росії в переліку нових мит США немає, як і Білорусі та Північної Кореї.

За приблизними підрахунками агентства Bloomberg, це торкнеться глобальної торгівлі на 33 трлн доларів. Країни з високим профіцитом у торгівлі зі США — від ЄС та Японії до Китаю та Бразилії — можуть втратити від 4% до 90% експорту до США.

Як заявила глава Європейського центрального банку Крістін Лагард, мита Трампа можуть призвести до негативних наслідків для світової економіки. Розмір збитків залежатиме від масштабу їх застосування, тривалості та результативності переговорів.