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Мировая торговая война: Трамп ввел самые масштабные пошлины против большинства стран
2 апреля президент Соединенных Штатов Дональд Трамп своим указом ввел базовый таможенный тариф в размере 10% на весь импорт из всех стран в США и ввел повышенные индивидуальные обратные тарифы против нескольких десятков стран, с которыми США имеют наибольший торговый дефицит. Пошлины вступят в силу 9 апреля 2024 года.
Об этом пишет CNN.
Что известно о тарифах от Америки
Трамп вводит 25% пошлины на все автомобили иностранного производства, которые вступят в силу с 3 апреля, а 10% пошлины на иностранные автозапчасти – с 3 мая.
"Для всех американцев это День освобождения! Долгожданный момент наступил — 2 апреля 2025 года навсегда войдет в историю как день возрождения американской промышленности, день, когда Америка вернула свою судьбу в собственные руки, и день, когда мы снова начали делать Америку богатой!", — заявил Трамп.
Указано, что на товары всех стран будет введена базовая пошлина в 10%. Изменения не затрагивают только те страны, которые отвечают требованиям соглашения о свободной торговле USMCA между Мексикой, Канадой и США. Впрочем, товары, не отвечающие требованиям, и в дальнейшем будут облагаться пошлиной в размере 25%. Выше ставки будут введены для стран, имеющих самый высокий торговый дефицит с США.
"Сегодня мы защищаем американских рабочих, и мы наконец-то ставим Америку на первое место", — сказал Трамп.
34% для Китая и 20% для ЕС
Белый дом обнародовал полный список дополнительных тарифов для стран. Размер пошлин, которые будут введены США, – в первой графе. Во второй – оценка торговых барьеров других стран против американских товаров.
Для Украины будет действовать базовая пошлина в размере 10%.
Такое же налогообложение применяется к товарам из Австралии, Великобритании, Бразилии и других стран. Пошлины вступят в силу 9 апреля 2024 года.
Пошлина Трампа для других стран составит:
- Вьетнам – 46%;
- Китай – 34%;
- ЕС – 20%;
- Тайвань – 32%;
- Южная Корея – 25%;
- Швейцария – 31%.
- Япония – 24%;
- Индия – 26%;
По приблизительным подсчетам агентства Bloomberg, это коснется глобальной торговли на 33 трлн долларов. Страны с высоким профицитом в торговле с США – от ЕС и Японии до Китая и Бразилии – могут потерять от 4% до 90% экспорта в США.
Как заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, пошлины Трампа могут привести к негативным последствиям для мировой экономики. Размер ущерба будет зависеть от масштаба их применения, продолжительности и результативности переговоров.