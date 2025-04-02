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Пошлины Трампа могут нанести вред мировой экономике – глава ЕЦБ
Таможенные пошлины, которые планирует ввести президент Дональд Трамп, могут привести к негативным последствиям для мировой экономики. Размер ущерба будет зависеть от масштаба их применения, продолжительности и результативности переговоров.
Об этом заявила глава Европейского центрального банка Кристин Лагард, пишет The Guardian .
"Это будет негативное влияние во всем мире, а интенсивность и продолжительность влияния будет варьироваться в зависимости от масштаба, от продуктов, на которые направлены мероприятия, от того, как долго они продлятся, от того, будут ли переговоры", — сказала она.
По мнению Лагард важно учитывать, что эскалация тарифов вредна даже для тех, кто ее начинает. Часто это приводит к переговорам, где стороны обсуждают и, в конце концов, устраняют часть ограничений.
Пошлина Трампа
Напомним, Трамп пообещал 2 апреля обнародовать масштабный тарифный план. Он назвал это "Днем освобождения" и отметил, что тарифы будут постоянными. По его словам, взаимные пошлины, которые он намерен объявить на этой неделе, будут касаться всех стран, а не только меньшей группы из 10-15 стран с наибольшим торговым дисбалансом.
В ответ правительство Канады объявило о введении масштабного пакета пошлин на продукцию, произведенную в США, после того, как президент Дональд Трамп 4 марта подтвердил, что его администрация введет пошлины против Канады и Мексики.
Также Европейский Союз готов ответить на торговые пошлины США решительными контрмерами, если это будет необходимо.