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ЕС готовит контрмеры в ответ на пошлины Трампа

ЕС
ЕС имеет «сильный план», чтобы в случае необходимости ответить на тарифы США / Depositphotos

Европейский Союз будет готов ответить на торговые пошлины США решительными контрмерами, если это будет необходимо.

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Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, пишет Reuters.

По ее словам, ЕС хочет достичь компромисса в вопросах торговли с США путем переговоров.

"Но, конечно, если потребуется, мы будем защищать наши интересы, наших людей и наши компании", — подчеркнула Урсула фон дер Ляен.

Она отметила, что ЕС не стремится принимать контрмеры, но в случае необходимости уже готовит мощный план действий.

"Мы не обязательно хотим принимать ответные меры. Но если это будет необходимо, у нас есть сильный план ответных действий, и мы его применим", — подытожила президент Еврокомиссии.

Она заявила, что тарифы США – это налоги на потребителей, которые будут способствовать росту инфляции.

Урсула Фон дер Ляен считает, что ЕС должен диверсифицировать свою торговлю и устранить внутренние препятствия трансграничному бизнесу на едином рынке, добавив, что Международный валютный фонд оценил, что внутренние рыночные барьеры Европы эквивалентны 45% тарифа для производства и 110% для услуг.

Пошлина Трампа

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что со 2 апреля начнут действовать 25% пошлины на все ввозимые в США автомобили .

Трамп также ввел 25% пошлины на весь импорт стали и алюминия в США без исключения.

Кроме того, глава Белого дома заявил, что Европейский Союз "был создан, чтобы ограбить Америку" и пообещал ввести 25% пошлины на товары из Европы,

В ЕС пообещали "твердо и немедленно" отреагировать на торговые ограничения, если Трамп введет пошлины, подчеркнув, что заявления президента США повышают перспективу широкой трансатлантической торговой войны, которая может ударить как по экономике США, так и по европейской экономике и нанести больший вред ослабленным.

Автор:
Светлана Манько