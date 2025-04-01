ЄС готує контрзаходи у відповідь на мита Трампа

Європейський Союз буде готовий відповісти на торговельні мита США рішучими контрзаходами, якщо це буде необхідно.

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Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, пише Reuters.

За її словами, ЄС хоче досягнути компромісу у питаннях торгівлі зі США шляхом переговорів.

"Але, звичайно, якщо буде потрібно, ми будемо захищати наші інтереси, наших людей і наші компанії", - наголосила Урсула фон дер Ляєн.

Вона підкреслила, що ЄС не прагне вживати контрзаходів, але у разі необхідності вже готує потужний план дій.

"Ми не обов'язково хочемо вживати заходів у відповідь. Але якщо це буде необхідно, у нас є сильний план дій у відповідь, і ми його застосуємо", - підсумувала президентка Єврокомісії.

Вона зауважила, що тарифи США — це податки на споживачів, які сприятимуть росту інфляції.

Урсула Фон дер Ляєн вважає, що ЄС має диверсифікувати свою торгівлю та усунути внутрішні перешкоди для транскордонного бізнесу на єдиному ринку, додавши, що Міжнародний валютний фонд оцінив, що внутрішні ринкові бар'єри Європи еквівалентні 45% тарифу для виробництва та 110% для послуг.

Мита Трампа

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що з 2 квітня почнуть діяти 25% мита на всі автомобілі, які ввозитимуть у США.

Трамп також запровадив 25% мита на весь імпорт сталі та алюмінію до США без жодних винятків.

Крім того, очільник Білого дому заявив, що Європейський Союз "був створений, щоб пограбувати Америку" та пообіцяв запровадити 25% мита на товари з Європи,

Натомість в ЄС пообіцяли "твердо і негайно" відреагувати на торговельні обмеження, якщо Трамп запровадить мита, наголосовши, що заяви президента США підвищують перспективу широкої трансатлантичної торговельної війни, яка може вдарити як по економіці США, так і по європейській економіці та завдати більшої шкоди ослабленим дипломатичним зв’язкам між західними союзниками.