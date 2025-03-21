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Україна отримає доступ до SAFE – нової кредитної програми ЄС з оборони

ЄС, безпека
Урсула фон дер Ляєн

Україна отримає можливість долучитися до проєктів у межах нової кредитної програми Європейського Союзу SAFE (Security Action for Europe), загальний обсяг якої становить до 150 мільярдів євро.

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Про це заявила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн під час пресконференції за підсумками засідання Європейської ради в Брюсселі, пише "Укрінформ".

За її словами, безпека України є невід’ємною частиною безпеки ЄС, тому українська оборонна промисловість зможе брати участь у спільних замовленнях у рамках SAFE. Вона також наголосила, що до програми зможуть долучитися й асоційовані партнери Євросоюзу.

SAFE передбачає фінансування спільних оборонних закупівель і кооперацію між країнами-членами у сфері безпеки. Програма стане основою для реалізації ініціативи "Готовність 2030", яка має посилити обороноздатність Європи.

Крім SAFE, Єврокомісія пропонує ще кілька інструментів для збільшення оборонних бюджетів. По-перше, це можливість активації фіскальних виключень, які дозволять державам ЄС збільшувати витрати на оборону без ризику перевищення бюджетного дефіциту. По-друге, країни-члени зможуть добровільно спрямовувати кошти з регіональних програм ЄС на оборонні потреби.

Нагадаємо, Європейський союз розглядає можливість відправити військових інструкторів до України, але подібно до запрошення Україні в НАТО, дана пропозиція висувається з обережністю та може бути реалізована "коли дозволять обставини". 

Автор:
Тетяна Гойденко