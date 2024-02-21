Міжнародні юристи схвалили конфіскацію заморожених активів РФ і готові взятися за справу

Група юридичних експертів стверджує, що конфіскація заморожених активів Центробанку Росії є законною і такою, що дозволена міжнародним правом, особливо, враховуючи масштаби триваючих атак Росії на Україну.

Про це пише Вloomberg.

Згідно з повідомленням, лист , який був розісланий у столицях G-7 і отриманий Bloomberg News, підписаний десятьма експертами з міжнародного права з Бельгії, Франції, Німеччини, Японії, Нідерландів, Великобританії та США, які визнають законність конфіскації і готові взятися за судову справу стосовно даних активів.

"Ми прийшли до висновку, що відповідно до міжнародного права було б законним для держав, які заморозили російські державні активи, вжити додаткових контрзаходів проти Росії, враховуючи триваюче порушення нею найважливіших норм міжнародного права у формі передачі російської держави активів як компенсацію збитків, завданих безпосередньо протиправними діями Росії", – пишуть експерти.

Вloomberg зазначає, що оскільки вторгнення Росії в Україну триває, то і зростає готовність розглядати ті законодавчі рішення, які раніше вважалося юридично сумнівним кроком.

В свою чергу, правознавці стверджують, що такі кроки дозволені, оскільки вони вживаються проти держави, яка порушила міжнародні зобов’язання та спрямовані на те, щоб переконати її припинити свою протиправну поведінку.

Рада Євросоюзу зробила крок до конфіскації заморожених активів РФ

12 лютого Рада Європейського Союзу прийняла рішення та постанову, згідно з якими центральні депозитарії, які володіють понад 1 мільйоном євро активів Центрального банку Росії повинні окремо вести облік заморожених активів та доходів від них, що накопичуються через обмежувальні заходи ЄС

Також центральні депозитарії повинні окремо зберігати відповідні доходи. Крім того, їм забороняється розпоряджатися отриманим чистим прибутком.

Дане рішення відкриває ЄР шлях до прийняти рішення про можливе встановлення фінансового внеску до бюджету ЄС, зібраного з цих чистих прибутків, для підтримки України, її відновлення та відбудови.

Нагадаємо, ЄС, США, Японія та Канада заморозили близько $300 млрд активів російського центрального банку у 2022 році, коли Росія вторглася в Україну. Лише приблизно $6 млрд зберігається в Сполучених Штатах.

У Сполучених Штатах розглядають юридичні підстави, на основі яких США та Європа зможуть передати Україні близько $300 млрд заморожених російських активів, більша частина з яких знаходиться в Європі, а не в США.

США передали для Україні $500 тисяч конфіскованих російських коштів

18 лютого США вирішили передати Естонії кошти, конфісковані після викриття незаконної мережі закупівель, пов'язаних з Росією. Естонія ж, використає ці гроші на підтримку України.

"Кошти були конфісковані Сполученими Штатами після того, як було викрито нелегальну мережу закупівель, у рамках якої була спроба ввезти до Росії високоточний верстат американського виробництва. Це обладнання використовується в оборонному секторі та секторі розповсюдження ядерної зброї", - повідомили в міністерстві США.

У Мінюсті США зауважили, що така передача коштів є першою в своєму роді.

Також Сполучені Штати передадуть Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції. Ці кошти будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.

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