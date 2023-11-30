У США планують конфіскувати активи російських олігархів і передати Україні

Сенатори США представили законопроєкт, який дозволяє швидше конфіскувати активи російських олігархів, які потрапили під санкції. Гроші планують направити до фонду відновлення України.

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Текст документа оприлюднений на офіційному сайті автора документа, сенатора Шелдона Вайтхауса.

Зазначається, що російські олігархи, які перебувають у тісному зв'язку з російським урядом, допомагали фінансувати війну проти України. Закон, який спрощує конфіскацію їхніх незаконно нажитих активів, допоможе Україні відновитись після бойових дій.

Законопроєкт спростить конфіскацію активів російських олігархів та інших осіб, пов'язаних із російською владою. Крім того, законопроєкт гарантує, що всі кошти, одержані від конфіскації цих активів, будуть спрямовані на відновлення України.

"Путін та його друзі-олігархи відмивають свої брудні гроші, купуючи суперяхти, витвори мистецтва та інші дорогоцінні активи в західних країнах. Ми маємо закрити олігархам доступ до багатств і покарати тих, хто підтримує Путіна", – наголосив сенатор Вайтхаус.

Співавтор документа, сенатор Ліндсі Грем наголосив, що диктатори, такі як Путін, дбають лише про себе та своїх наближених.

"В усіх російських олігархів – злочинних партнерів Путіна – треба відібрати їхні яхти, розкішні квартири та змусити їх заплатити за те, що вони є частиною бандитської групи – держави, яка насправді є мафіозною державою", - наголосив законодавець.

Конфіскація заморожених активів РФ

У Сполучених Штатах розглядають юридичні підстави, на основі яких США та Європа зможуть передати Україні близько 300 мільярдів доларів заморожених російських активів, більша частина з них знаходиться в Європі, а не в США.

Наразі Сполучені Штати вирішили передати Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції. Ці кошти будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що комісія працює над пропозицією об’єднати частину прибутків, отриманих від заморожених російських державних активів, для допомоги Україні у її післявоєнній відбудові.

Вона сказала, що вартість заморожених російських суверенних активів становить близько 211 мільярдів євро (223 мільярди доларів), зазначивши, що ЄС вирішив, що Росія повинна заплатити за відновлення України.

У жовтні лідери ЄС вирішили використати мільярди євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів для допомоги Україні, а Єврокомісія, як очікується, висуне правові пропозиції на початку грудня.

При цьому, у Євросоюзі місяцями обговорюють можливість передачі Україні прибутку, отриманого від таких активів.

Україна своєю чергою повідомила західним союзникам, що надання їй відсотків, які нараховані із заморожених російських активів, буде недостатнім для компенсації збитків, завданих війною, тому в Києві сподіваються отримати активи в повному обсязі.

Джерело фото: ua.depositphotos.com