В ЄС вирішили використати прибутки від заморожених активів РФ для допомоги Україні

Лідери ЄС вирішили використати мільярди євро прибутків, отриманих від заморожених російських активів для допомоги Україні, а Єврокомісія, як очікується, висуне правові пропозиції на початку грудня.

Про це пише Financial Times.

Західні санкції призвели до заморожування 300 мільярдів доларів, що належать центральному банку Росії, після того як Москва почала повномасштабне вторгнення в Україну минулого року. За даними бельгійського уряду, 180 мільярдів євро зберігається в Euroclear, найбільшому у світі депозитарії цінних паперів зі штаб-квартирою в Брюсселі.

При цьому, Euroclear повідомила, що лише за перші дев’ять місяців цього року вона заробила 3 ​​мільярди євро на заморожених російських активах у порівнянні з 347 мільйонами євро за той самий період 2022 року, що було спричинене зростанням процентних ставок.

"Політично ми погодилися, що зрештою Росія повинна заплатити за довгострокову реконструкцію України. Зараз ми працюємо над початковою пропозицією, щоб зосередитися на так званих надприбутках ", – заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у п’ятницю після саміту лідерів ЄС.

За її словами, заморожені прибутки з російських активів вже досить значні, а ідея полягає в тому, щоб об’єднати їх і спрямувати через бюджет ЄС в Україну.

Посилаючись на двох високопоставлених чиновників, видання пише, що Євроомісія має намір представити план, який би полегшив передачу доходів від заморожених активів до Києва, на початку грудня.

"Ці висновки є для нас зеленим світлом", — сказав один із цих людей.

Повідомляється, що Брюссель підтримує регулярні контакти з Лондоном і Вашингтоном, щоб забезпечити синхронізацію підходів до заморожених коштів. Деякі країни-члени, такі як Німеччина, раніше скептично ставилися до таких рішень, але ці занепокоєння розвіялися на початку цього місяця, коли міністр фінансів США Джанет Йеллен підтримала ідею зняти надприбутки. G7 також схвалила ці плани.

Естонія, одна з країн, яка активно наполягає на цьому заході, заявила, що для Росії важливо заплатити за шкоду, яку вона завдає Україні.

"Відшкодування збитків, завданих Росією, має заплатити Росія. Тому ми повинні мислити нестандартно", – сказала прем’єр-міністр Естонії Кая Каллас.

Проте, очікується, що грудневі пропозиції ЄС уточнять юридичні зобов’язання щодо доходів у депозитаріях цінних паперів. Лише на наступному етапі, який очікується наступного року, буде подано законодавчий акт, який фактично вилучатиме та перерозподілятиме кошти Києву.

Першою таке рішення прийняла Бельгія

Бельгія стала першою країною, яка започаткувала практику використання заморожених російських активів на підтримку захисту від російського терору. Прем'єр-міністр Бельгії Александр де Кроо оголосив про створення спеціального фонду підтримки України в обсязі 1,7 мільярда євро. Цей фонд буде фінансуватися з коштів, отриманих з оподаткування російських активів, які були заморожені в Бельгії.

Раніше Сполучені Штати вирішили передати Україні активи, конфісковані у російських олігархів, які потрапили під санкції. Ці кошти будуть використовуватися для підтримки українських військових ветеранів.

Згодом в Естонії теж вирішили використати заморожені російські активи для допомоги Україні. Уряд схвалив поправку до закону, яка дозволяє використовувати дані активи підсанкційних осіб в Естонії для компенсації збитків від війни в Україні.

Заморожені активи РФ: дискусія тривала довго

До слова, Європейський Союз досить довго сперечався з Європейським центральним банком щодо планів на використання заморожених активів Центробанку РФ на відбудову України.

У травні поточного року FT писало, що країни Євросоюзу обговорюють варіанти передачі Україні прибутку, отриманого від російських заморожених активів. Ішлося про активи на 196,6 млрд євро (зокрема, 180 млрд євро активів Центрального банку РФ), які генерують кошти за рахунок купонів і погашень.

При цьому, Німеччина виступала проти використання частини прибутку від заморожених активів Центрального банку Росії для відновлення України. Німецький чиновник попередив про відкриття "банки з хробаками", пояснивши, що якщо ЄС візьме гроші з російського Центрального банку або отримає доходи від інвестування коштів, це створить прецедент.

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