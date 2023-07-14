ЄС та Європейський центробанк сперечаються щодо долі заморожених російських активів, – Bloomberg

Європейський Союз сперечається з Європейським центральним банком щодо планів на використання заморожених активів Центробанку РФ на відбудову України. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що на саміті в Брюсселі у червні лідери ЄС домовилися обережно продовжувати роботу над планом несподіваного оподаткування прибутку, отриманого від заморожених активів.

Європейська комісія спочатку заявила, що виступить із пропозицією цього літа. Однак, за словами одного з чиновників, цей графік змістився через розбіжності між ЄС і ЄЦБ.

У Єврокомісії запевняють, що будь-які ризики в цьому питанні були оцінені при заморожуванні активів у лютому 2022 року, і досі жодне з цих побоювань не виправдалося.

Своєю чергою голова ЄЦБ Крістін Лагард вважає, що податок може підірвати євро та призвести до переосмислення серед власників резервів. На її думку, сума, яка поставлена ​​на карту, набагато більша, ніж кілька мільярдів, які цей крок принесе Україні.

Заморожені активи РФ: про які суми йдеться

Наприкінці лютого 2022 року Європейський Союз заморозив активи Центрального банку РФ.

У травні поточного року FT писало, що країни Євросоюзу обговорюють варіанти передачі Україні прибутку, отриманого від російських заморожених активів. Ішлося про активи на 196,6 млрд євро (зокрема, 180 млрд євро активів Центрального банку РФ), які генерують кошти за рахунок купонів і погашень.

А Bloomberg нещодавно вказувало, що ЄС вважає неможливим законно конфіскувати ці активи. Натомість розглядається тимчасове використання заблокованих коштів.

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