ЕС и Европейский центробанк спорят по поводу судьбы замороженных российских активов, – Bloomberg

Европейский Союз спорит с Европейским центральным банком о планах использования замороженных активов Центробанка РФ на отстройку Украины. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что на саммите в Брюсселе в июне лидеры ЕС договорились осторожно продолжать работу над планом неожиданного налогообложения прибыли, полученной от замороженных активов.

Европейская комиссия сперва заявила, что выступит с предложением этим летом. Однако, по словам одного из чиновников, этот график сместился из-за разногласий между ЕС и ЕЦБ.

В Еврокомиссии уверяют, что какие-либо риски в этом вопросе были оценены при заморозке активов в феврале 2022 года, и до сих пор ни одно из этих опасений не оправдалось.

В свою очередь глава ЕЦБ Кристин Лагард считает, что налог может подорвать евро и привести к переосмыслению среди владельцев резервов. По ее мнению, сумма, которая поставлена ​​на карту, намного больше, чем несколько миллиардов, которые этот шаг принесет Украине.

Замороженные активы РФ: о каких суммах идет речь

В конце февраля 2022 года Европейский Союз заморозил активы Центрального банка РФ.

В мае текущего года FT писало, что страны Евросоюза обсуждают варианты передачи Украине прибыли, полученной от замороженных российских активов. Речь шла об активах на 196,6 млрд евро (в частности, 180 млрд евро активов Центрального банка РФ), которые генерируют средства за счет купонов и погашений.

А Bloomberg недавно указывало, что ЕС считает невозможным законно конфисковать эти активы. В то же время рассматривается временное использование заблокированных средств.

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