Германия против использования прибыли от российских активов на восстановление Украины, – FT

Германия выступает против использования части прибыли от замороженных активов Центрального банка России для восстановления Украины. Об этом пишет Financial Times.

По словам высокопоставленных чиновников ФРГ, они сомневаются, что соответствующий план Еврокомиссии получит достаточную поддержку, поскольку юридические риски слишком высоки. Представитель Министерства иностранных дел рассказал, что Москва "будет вынуждена заплатить за ущерб, который она причинила Украине" и Германия делает "все, что в ее силах", чтобы найти и заморозить активы российских лиц и компаний, которые находятся под санкциями. Однако идея использования российских средств для обновления Украины вызывает "сложные финансовые и юридические вопросы".

Другой немецкий чиновник предупредил об открытии "банки с червями", объяснив, что если ЕС возьмет деньги из российского Центрального банка или получит доходы от инвестирования, это создаст прецедент. К примеру, Польше будет открыт путь для взыскания репараций из Германии за ущерб во время Второй мировой войны.

Еще один чиновник сказал, что министр юстиции Германии Марко Бушманн изучил предложения ЕС по конфискации активов российского Центробанка и пришел к выводу, что они юридически нерабочие.

Напомним, в мае FT писало, что страны Евросоюза обсуждают варианты передачи Украине прибыли, полученной от российских замороженных активов. Речь шла об активах на 196,6 млрд евро (в частности, об активах Центрального банка РФ на 180 млрд евро), которые генерируют средства за счет купонов и погашений.

Как недавно сообщило Bloomberg, ЕС оценил, что не может законно конфисковать замороженные российские активы. В то же время рассматривается временное использование заблокированных средств.