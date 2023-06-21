Украина предложит партнерам механизм конфискации $500 млрд замороженных активов РФ, — Шмыгаль

Кабинет министров Украины нарабатывает механизм, по которому Киев предложит странам Запада конфисковать российские активы. Речь идет о сумме в размере не менее $500 млрд.

Об этом 21 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Конференции по восстановлению Украины, в Лондоне.

"Россия должна заплатить за то, что разрушила. Мы готовим справедливый механизм, который позволит конфисковать до 500 млрд долларов замороженных на Западе российских активов", — заявил Шмыгаль.

Он отметил, что решение Совета Европы о создании Реестра ущерба, нанесенного агрессией России против Украины, стало первым компонентом Международного компенсационного механизма.

Конфискованные активы России в странах Запада – это одна из частей суммы, которая необходима для восстановления Украины. Еще одна часть – это украинский бюджет, в том числе средства от конфискации российских активов в Украине.

Третий источник – это помощь международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций.

"Спасибо партнерам! Из необходимых $14,1 млрд на rapid recovery партнеры уже гарантировали получение 4,3 млрд. Однако нам нужны еще $6,5 млрд. Имеем амбициозную цель – по итогам этой конференции получить заверения в их получении", — подытожил Шмыгаль.

Отметим, что правительство Украины считает, что основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России. Кабмин сообщал о первом успешном кейсе. Речь идет о конфискации активов двух российских банков на сумму 17 млрд грн.

В настоящее время страны Евросоюза обсуждают варианты передачи Украине доходов, полученных от российских замороженных активов. Речь идет о доходе от суммы в 196,6 млрд евро. За квартал сумма начисленных процентов на эти активы составила 734 миллиона евро – именно эти деньги может получить Киев.