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Финансы
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Украина предложит партнерам механизм конфискации $500 млрд замороженных активов РФ, — Шмыгаль

Денис Шмыгаль, премьер-министр Украины
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Фото: пресс-служба правительства

Кабинет министров Украины нарабатывает механизм, по которому Киев предложит странам Запада конфисковать российские активы. Речь идет о сумме в размере не менее $500 млрд.

Об этом 21 июня заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на Конференции по восстановлению Украины, в Лондоне.

"Россия должна заплатить за то, что разрушила. Мы готовим справедливый механизм, который позволит конфисковать до 500 млрд долларов замороженных на Западе российских активов",  заявил Шмыгаль.

Он отметил, что решение Совета Европы о создании Реестра ущерба, нанесенного агрессией России против Украины, стало первым компонентом Международного компенсационного механизма.

Конфискованные активы России в странах Запада – это одна из частей суммы, которая необходима для восстановления Украины. Еще одна часть – это украинский бюджет, в том числе средства от конфискации российских активов в Украине.

Третий источник – это помощь международных партнеров, в том числе международных финансовых организаций.

"Спасибо партнерам! Из необходимых $14,1 млрд на rapid recovery партнеры уже гарантировали получение 4,3 млрд. Однако нам нужны еще $6,5 млрд. Имеем амбициозную цель – по итогам этой конференции получить заверения в их получении", — подытожил Шмыгаль.

Отметим, что правительство Украины считает, что основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России. Кабмин сообщал о первом успешном кейсе. Речь идет о конфискации активов двух российских банков на сумму 17 млрд грн.

В настоящее время страны Евросоюза обсуждают варианты передачи Украине доходов, полученных от российских замороженных активов. Речь идет о доходе от суммы в 196,6 млрд евро. За квартал сумма начисленных процентов на эти активы составила 734 миллиона евро – именно эти деньги может получить Киев.

Автор:
Вита Молодан