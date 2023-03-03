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Конфискация российских активов. Украина получила первые деньги, - Шмыгаль

Шмыгаль, конфискация российских активов
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел пресс-конференцию в Киеве. Фото: пресс-служба правительства

Вопрос конфискации российских активов в пользу Украины решается в правовой плоскости. Уже есть первый успешный кейс. Речь идет о конфискации активов двух российских банков на сумму 17 млрд. грн.

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Об этом 3 марта сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Киеве, передает "Укринформ".

"Первый реализованный кейс в Украине мы уже имеем – это конфискация активов двух российских банков на сумму 17 млрд грн. Других кейсов, к сожалению, пока нет, но работа активно продолжается. Инфраструктура для этого фактически создана", — сказал Шмыгаль, не уточнив о каких именно банках идет речь.

Средства, полученные в результате конфискации российских активов, поступают в Украину через тот же специальный административный счет, через который в 2022 году от партнеров поступило $2,2 млрд. Его создал МВФ в апреле 2022 года.

Проблемой остается вопрос о законодательном урегулировании самой процедуры конфискации российских активов.

"Сегодня мы активно работаем со странами G7, всеми международными финансовыми организациями, в частности, выносим этот вопрос для обсуждения на "Финансовый Рамштайн" — нужно ввести два уровня законодательства. Первый – каждая страна должна принять на национальном уровне законодательство (о компенсации — Delo.ua" ) ). А второй – должно быть принято международное законодательство, которое позволит конфисковать суверенные активы агрессора", - добавил Шмыгаль.

Отметим, что правительство Украины считает, что основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России. В то же время, например, Швейцария заявила, что не будет конфисковывать частные российские активы.

Хотя ранее СМИ сообщали, что якобы швейцарский банк Credit Suisse "заморозил треть зарегистрированных российских активов в стране".

Автор:
Вита Молодан