Эстония намерена первой в Европе передать Украине замороженные активы России

Правительство Эстонии берет инициативу в свои руки и начинает процесс передачи замороженных российских активов Украине. Первоначально страна намерена разработать юридическую базу для этого.

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Об этом изданию Postimees заявил глава МИД страны Урмас Рейнсалу.

Он отметил, что правительство страны приняло решение начать разрабатывать механизм передачи Киеву российских активов, так как считает, что Еврокомиссия не продвигается в принятии решения об использовании этих активов.

"Мы обсудили это в правительстве и решили, что параллельно начнем создание юридической структуры, которая позволит использовать эти деньги", - сказал Рейнсалу.

По его словам, такое решение Эстонии также стало бы прецедентом с точки зрения международного права. Глава эстонского МИД отметил, что уже давно европейские страны поручили Еврокомиссии разработать юридическую схему, которая позволила бы использовать замороженные активы для помощи и восстановления Украины.

Но консенсус по этому вопросу пока не достигнут, заметил Рейнсалу.

Напомним, недавно в Германии заявили, что Берлин открыт для использования миллиардов евро из замороженных российских активов, чтобы помочь Украине в восстановлении, пока юридические проблемы будут решены, а союзники последуют этому примеру.

Источник фото: ua.depositphotos.com