Швейцария присоединилась к девятому пакету санкций ЕС против России

Федеральный совет Швейцарии 21 декабря ввел дополнительные ограничения в отношении России, присоединившись таким образом к мерам, предпринятым Европейским союзом в рамках девятого пакета санкций. Как говорится в сообщении в швейцарского правительства, решение вступило в силу с 18:00 среды.

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Там напоминают, что 16 декабря ЕС добавил в свой санкционный список еще 141 физическое лицо и 49 компаний и организаций, которые несут ответственность за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины.

К ним относятся депутаты Государственной Думы, министры, лица и организации, ответственные за пропаганду, а также представители различных родов Вооруженных сил России. В то же время подчеркивается, что речь пока не идет о присоединении страны к секторальным санкциям ЕС в рамках девятого пакета.

"16 декабря ЕС также скорректировал свои меры в отношении России, в частности запрет на экспорт был распространен на новые товары и услуги. Федеральный совет был проинформирован об этих изменениях на своем заседании 21 декабря и оперативно их рассмотрит", - говорится в сообщении.

При этом Швейцария присоединилась к санкциям ЕС, введенным 12 декабря против четырех человек и четырех организаций из Ирана в связи с военной поддержкой последнего России и поставкой ей беспилотных летательных аппаратов.

Напомним также, что 16 декабря Швейцария присоединилась к ограничению, установленному для покупки российской нефти и нефтепродуктов, на уровне 60 долларов за баррель, которую также установил ЕС, страны "Большой семерки", Австралия и Япония.

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