ЕС ввел санкции против еще ряда компаний, задействованных в создании БПЛА Shahed

Совет Европейского союза 12 декабря утвердил свои новые выводы по Ирану, уделив особое внимание вопросам подавления продолжающихся в этой стране протестов и ситуации с правами человека; военному сотрудничеству Ирана с Россией, включая поставку беспилотников, применяемых Россией в ходе ее войны против Украины; ядерной сделки, а также региональной безопасности.

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При этом, как говорится в сообщении Совета ЕС, он добавил 20 физических лиц (представители силовых структур, в том числе Корпуса стражей Исламской революции, а также гостелерадиокомпании Ирана (IRIB)) и одно юридическое лицо (собственно, последнюю) в санкционный список, введенный из-за нарушения прав человека в Иране.

Объясняется это их ролью в насильственной реакции властей страны на недавние демонстрации в Иране после смерти Махсы Амини - курдской девушки, задержанной местной полицией нравов за неправильно, согласно местным нормам, надетый хиджаб.

Также ЕС добавил четыре физических и четыре юридических лица в список лиц, в отношении которых применяются санкции за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

Это связано с их ролью в разработке и поставке беспилотных летательных аппаратов, которые Россия использует в войне против Украины. Совет Евросоюза также сообщил о своем намерении ввести ограничительные меры в отношении еще одной организации на тех же основаниях.

В частности, это производитель компонентов для дронов (в том числе Shahed-136) Oje Parvaz Mado Nafar Company и ее руководитель Юсеф Абуталеби, привлекавшиеся для создания БПЛА Shahed-171 компании Design and Manufacturing of Aircraft Engines и Paravar Pars Company.

Также под европейские санкции попали Организация по исследованиям и самодостаточному джихаду Воздушно-космических сил КСИР и ее глава Абдуллах Мехраби, командующий Военно-воздушными силами Ирана Хамид Вахеди и советник командующего ВКС КСИР Али Реза Балали.

Ограничительные меры ЕС включают замораживание активов, запрет на поездки в ЕС и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов перечисленным лицам.

Напомним, что 20 октября ЕС ввел санкции в отношении производителя дронов Shahed Aviation Industries, а также трех иранских военачальников, ответственных за поставку вооружения в Россию. К этим санкциям присоединились и Великобритания с Швейцарией. При этом украинский президент Владимир Зеленский заявлял, что считает такие меры недостаточными.