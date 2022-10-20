ЕС ввел санкции в отношении Ирана за поставку дронов-камикадзе России

Совет ЕС в четверг утвердил санкции в отношении Ирана за поставку беспилотников России для ударов по Украине.

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Об этом сообщили в представительстве Чехии, которая сейчас председательствует в Совете ЕС.

"После 3 дней переговоров послы ЕС согласовали меры против организаций, которые поставляют иранские беспилотники, что нанесли удары по Украине. Письменная процедура завершена, санкции вступают в силу сегодня днем после публикации в официальном журнале", - говорится в сообщении.

Отмечается, что страны ЕС решили заморозить активы трех физических и юридического лица, ответственных за поставки беспилотников. ЕС также готов расширить санкции еще на четыре иранские организации, уже фигурировавшие в предыдущем списке санкций.

Напомним, накануне в МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает его соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов РФ против Украины.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за снабжения страной оружия России.