ЄС запровадив санкції щодо Ірану за постачання дронів-камікадзе Росії

Рада ЄС у четвер затвердила санкції щодо Ірану за постачання безпілотників Росії для ударів по Україні.

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Про це повідомили у представництві Чехії, яка зараз головує в Раді ЄС.

"Після 3 днів переговорів посли ЄС узгодили заходи проти організцій, які постачають іранські безпілотники, що вдарили по Україні. Письмова процедура завершена, санкції набувають чинності сьогодні вдень після публікації в офіційному журнал" , - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що країни ЄС вирішили заморозити активи трьох фізичних та юридичної особи, відповідальних за поставки безпілотників. ЄС також готовий розширити санкції ще на чотири іранські організації, які вже фігурували в попередньому списку санкцій.

Нагадаємо, напередодні в МЗС України заявили, що надання Іраном зброї для ведення Росією загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить його співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів РФ проти України.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав на розгляд президентові Володимиру Зеленському пропозицію розірвати дипломатичні відносини з Іраном через постачання країною зброї Росії.