Надання РФ зброї зробило Іран співучасником війни проти України - МЗС

Міністерство закордонних справ України зазначає, що надання Іраном зброї для ведення Росією загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить його співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів РФ проти України.

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Як ідеться в заяві зовнішньополітичного відомства, Росія продовжує здійснювати терористичні акти проти цивільного населення та критичної інфраструктури України, використовуючи саме бойові безпілотники іранського виробництва.

"Лише за останній тиждень РФ завдала понад сотню ударів іранськими дронами-камікадзе по житлових будинках, електростанціях, очисних спорудах, мостах та дитячих майданчиках в низці українських міст. Загинули та отримали поранення десятки людей, зокрема діти. Постраждала третина енергетичної інфраструктури України. Пошкодження отримали будівлі двох дипломатичних установ у Києві", - сказано у ній.

В міністерстві закликали іранську владу негайно припинити постачання будь-якої зброї Росії, інакше Україна ініціюватиме притягнення його керівництва до відповідальності.

"В іншому випадку Іран та його керівництво нестиме найсуворішу відповідальність, у тому числі в рамках міжнародних судових процесів щодо злочинів Росії проти України", - підкреслено в заяві.

Міністр Дмитро Кулеба в понеділок також звернувся до міністрів закордонних справ країн Європейського союзу із закликом накласти санкції на Іран саме за постачання зброї до Росії.

"Жорсткі санкції проти Ірану набувають особливої актуальності на тлі повідомлень про наміри іранської сторони передати Росії балістичні ракети "земля-земля" для їхнього використання у війні проти України", - пояснили також посилення своїх закликів у МЗС.

Там підкреслюють, що Україна вживатиме всіх доступних заходів задля захисту цивільного населення, суверенітету та територіальної цілісності від зовнішньої агресії в рамках втілення невід’ємного права на самооборону відповідно до Статуту ООН.

Тим часом, як передає "Радіо Свобода", біля посольства Ірану у Києві ввечері в понеділок пройшла акція протесту декілької десятків людей, учасники якої звинуваючуть цю країну в підтримці тероризму та вбивстві українців та вимагали вимагали припинити продаж Росії дронів-камікадзе Shahed-136.