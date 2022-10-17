Йти в укриття, а не стріляти: що робити, якщо в небі помітили іранський дрон-камікадзе "Шахед-136"

Деякі некомпетентні особи поширили інформацію, що нібито "будь-хто може зі стрілецької зброї збити іранський дрон-камікадзе "Шахед-136". Правоохоронці та військові адміністрації закликають ні в якому разі не намагатися це зробити, а при оголошенні повітряної тривоги прямувати в укриття.

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Начальник Головного управління Національної поліції в Київській області Андрій Нєбитов зазначив, що важливу роль в успішній ліквідації безпілотників відіграли і своєчасні повідомлення громадян про повітряну небезпеку.

Тобто якщо цивільна особа помітила дрон-камікадзе"Шахед-136" або зрозуміла, що він наближається по характерному звуку, то їй потрібно повідомити про це в поліцію, далі інформацію направлять до ЗСУ. Займатися ліквідацією дронів-камікадзе зі стрілецької зброї можуть лише правоохоронці та військові; цивільні ні в якому разі не повинні це робити, адже таким чином вони лише нашкодять.

Поліцейські збили "Шахед-136"

"Закликаю усіх в разі підозрілих звуків, або появі в небі літальних об’єктів негайно сповіщати про це поліцію, військових чи інші силові структури", — зазначив Нєбитов.

В Київській міській військові адміністрації додали, що, почувши дрон-камікадзе, потрібно пройти в укриття. При цьому під'їзд, арки або авто — це не є укриттям.

Якщо немає можливості прослідувати в безпечне місце, потрібно дотримуватися правила "двох стін".

Ще одну важливу настанову щодо іранських дронів-камікадзе дала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона зазначила, що публікація фото збитого дрону може нашкодити Україні, якщо на зображені видно бортовий номер ворожого безпілотника.

"З цієї інформації противник може отримати важливий для нього висновок – чи долетів певний апарат до цілі? Більше того, ворожі ЗМІ можуть цей факт використати у пропагандистських цілях. Ну і, так само дотримуймося старого правила – не робити на фото прив’язки до місцевості. Тобто, щоб не було зрозуміло, де саме ви зняли збитий дрон", — пояснила Маляр.

Нагадаємо, внаслідок удару російською армією дроном-камікадзе по житловому будинку на вулиці Жилянській в центрі Києва вранці 17 жовтня загинуло щонайменще четверо осіб.

Перед цим з-під завалів дістали тіло загиблої жінки, а також молодої пари - чоловіка й дружину, яка була на шостому місяці вагітності. Врятовано 18 людей, в тому числі двоє перебували під завалами.