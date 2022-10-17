Україна працює, щоб ускладнити логістику Ірану через постачання дронів-камікадзе Росії - Арахамія

Україна працює по дипломатичних каналах з країнами-сусідами, щоб зупинити всі наявні логістичні коридори Ірану через постачання дронів-камікадзе Росії. Про це заявив голова пропрезидентської фракції "Слуга народа" у Верховній Раді Давид Арахамія.

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"Завдяки дронам-камікадзе Росії вдалося: вчергове показати терористичну сутність своєї держави; ще раз нагадати всьому світу, з ким ми маємо справу; дати нам додаткові аргументи для пришвидшення постачання зброї. Що стосується Ірану, то ми уже працюємо по дипломатичних каналах з країнами-сусідами, щоб зупинити всі наявні логістичні коридори", - йдеться в повідомленні.

Shahed-136 - це бражуючий боєприпас, призначений для ураження цілей на дальній відстані. Дрон наводиться на стаціонарну ціль за супутниковими координатами і запускається з пускової платформи. Він має гучний двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Дальність польоту таких БПЛА складає до 2500 км, вага становить 200 кг, довжина - 3,5 метра, розмах крил - 2,5 метра, вони розвивають відносно невелику швидкість у 120-180 км/год, що дозволяє атакувати їх зі стрілецької зброї.

Нагадаємо, російська армія почала активно застосовувати іранські безпілотники Shahed-136. Втім, як зазначають в Інституті вивчення війни (ISW), це навряд чи суттєво вплине на перебіг війни в Україні.

Але завдяки цим дронам-камікадзе країна-агресор продовжує терор мирного населення України.

При цьому, у Ірані офіційно заперечили постачання Росії дронів-камікадзе.

Так, 17 жовтня Київ атакували ворожі дрони-камікадзе. Мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи в місті. Також окупанти вдарили по критичній інфраструктурі в Сумській і Дніпропетровській областях.