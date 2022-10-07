Іранські дрони не допоможуть Росії переламати хід війни, - ISW

Російська армія почала активно застосовувати іранські безпілотники Shahed-136. Втім, це навряд чи суттєво вплине на перебіг війни в Україні.

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Про це йдеться у звіті американського Інституту дослідження війни (ISW).

На думку аналітіків, іранські безпілотники не стануть вирішальним козирем для росіян, як, наприклад, системи HIMARS для ЗСУ.

"Використання Росією безпілотників іранського виробництва не створює асиметричних ефектів, як це сталося з використанням Україною наданих США систем HIMARS, і навряд чи суттєво вплине на хід війни», – зазначають в ISW.

Там підкреслюють, що росіяни не направляють безпілотники на асиметричні вузли поблизу поля бою, але використовували багато дронів-камікадзе проти цивільних цілей у тилових районах.

"Імовірно, вони сподіваються викликати нелінійний ефект за допомогою терору", - зауважують аналітики.

В ISW зазначають, що російські війська вже використали нетривіальний відсоток поставок Shahed-136. Але це за умови, що твердження про надані Росії "сотні" безпілотників правильні.

Нагадаємо, останніми днями російські війська почали масово застосовували безпілотники Shahed-136 ("Герань-2") іранського виробництва.

Так, 7 жовтня армія країни-агресора РФ атакувала Запоріжжя безпілотними літальними апаратами іранського виробництва.

А 5 жовтня Білу Церкву на Київщині російські окупанти атакували дронами-камікадзе.

Зазначимо, повітряні сили ЗСУ вже збили багато іранських дронів-камікадзе. Наразі Україна запросила у західних партнерів системи придушення даних безпілотників.

Shahed-136 - це бражуючий боєприпас, призначений для ураження цілей на дальній відстані. Дрон наводиться на стаціонарну ціль за супутниковими координатами і запускається з пускової платформи. Він має гучний двигун, за допомогою якого набирає швидкість та висоту. Ціль вражає боєголовка в носовій частині дрона.

Дальність польоту таких БПЛА складає до 2500 км, вага становить 200 кг, довжина - 3,5 метра, розмах крил - 2,5 метра, вони розвивають відносно невелику швидкість у 120-180 км/год, що дозволяє атакувати їх зі стрілецької зброї.